Selon le tabloïd britannique The Sun, les dirigeants d’Arsenal envisagent de recruter le défenseur international anglais John Stones.

Cette décision fait suite à l’indisponibilité, probablement de longue durée, de Saliba, remplacé en raison d’une blessure lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne.

Le joueur de 25 ans s’est effondré sans avoir été touché par un adversaire ; selon L’Équipe, il aurait auparavant chuchoté à l’oreille de son coéquipier en défense centrale, Dayot Upamecano : « Je n’en peux plus. Mon dos est fichu. »

Selon plusieurs sources, le défenseur central aurait en réalité traîné cette blessure depuis plusieurs semaines, alors qu’il évoluait sous les couleurs de l’Arenal. Il aurait donc masqué sa douleur lors de la finale perdue de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, puis durant les matches disputés aux États-Unis, en France et au Canada.

Selon L’Équipe, il aurait été soigné quotidiennement par les médecins de l’équipe de France et aurait joué sous analgésiques, sans participer aux séances d’entraînement collectives.

Une intervention chirurgicale semble désormais inévitable, ce qui l’éloignerait des terrains pour une durée estimée, dans le pire des cas, à quatre ou cinq mois selon L’Équipe.

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Pour pallier cette absence, Arsenal envisagerait de recruter John Stones, dont le contrat avec Manchester City expire cet été.

Si ce scénario se concrétise, Stones constituerait une solution plus que satisfaisante. Grâce à ses performances lors de la Coupe du monde avec l’équipe d’Angleterre, le joueur de 30 ans a prouvé qu’il était toujours capable d’évoluer au plus haut niveau.

Son contrat avec Manchester City ayant expiré le 1^(er) juillet après dix ans, le défenseur central serait même disponible sans indemnité de transfert. La Juventus Turin figurerait également parmi les clubs intéressés.