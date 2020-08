Pour Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United a besoin de renforts

L'entraîneur de Manchester United, déçu de l'élimination de son équipe face à la Roma (2-1), estime que celle-ci a besoin d'être renforcée cet été.

Ole Gunnar Solskjaer a admis que avait besoin de signatures pour rivaliser avec et pour le titre de la saison prochaine.

Le Norvégien n'a fait aucun changement avant la 87e minute lors de la défaite 2-1 de United contre Séville en demi-finale de la , dimanche soir, à Cologne, car le manque de profondeur de l'équipe signifiait que le manager n'avait pas d'options appropriées pour changer le jeu.

"Nous devons renforcer la profondeur de l'effectif"

"Vous savez que parfois, dans des matchs comme celui-ci, lorsque vous créez autant d'occasions et d'ouvertures, il est difficile de sortir du terrain les joueurs offensifs. Mason [Greenwood], Marcus [Rashford], Anthony [Martial], Bruno [Fernandes] - ce sont tous des buteurs et ils ont été fantastiques pour nous. Ils ont créé suffisamment aujourd'hui pour marquer. Ouais, nous avions l'air un peu fatigués vers la fin mais nous avons fait un excellent travail et j'ai pris les décisions que j'ai prises", a déclaré Solskjaer en expliquant pourquoi il n’avait pas fait de changement plus tôt, avant de suggérer que son équipe a besoin de renforts cet été.





"Nous devons continuer à nous améliorer, continuer à faire ce qu'ils ont fait chaque jour. Ils ont travaillé si dur, ils ont la bonne attitude et la bonne mentalité. Nous devons renforcer la profondeur de l'effectif, bien sûr, car ce sera une longue saison et nous aurons seulement quelques semaines de repos jusqu'à ce que nous recommencions. Nous devons continuer à améliorer ce que nous faisons jour après jour et croire en ce que nous faisons", a ensuite expliqué l'entraîneur des Red Devils.

Un attaquant droit, un arrière central, un milieu de terrain et un attaquant font partie des positions que United cherche à renforcer, mais avec la pandémie de coronavirus provoquant une incertitude financière, on ne sait pas combien de joueurs ils pourront faire venir avant la fermeture du mercato, le 5 octobre prochain.

"Ce sera un été étrange. Nous n'avons que quelques semaines avant de recommencer. Cela va être un défi mental. Bien sûr, nous continuerons à pousser et à exiger plus des joueurs que nous avons, mais nous cherchons à nous améliorer. C'est étrange. La ligue démarre très vite mais le marché est ouvert depuis si longtemps. Nous devons être bons, intelligents. Je ne peux pas dire quand ou si les transferts seront effectués, mais nous y réfléchissons et nous devrons nous asseoir car il s’agit d’une rotation rapide. Nous devons être sûrs à 100% lorsque nous concluons ces accords", a enfin prévenu Ole Gunnar Solskjaer. L'été s'annonce mouvementé à Old Trafford.