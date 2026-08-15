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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Pour Nusairi : Fessing frappe fort le duo étranger en ouverture de la Roshan

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Y. En-Nesyri
J. Wissing
Arabie saoudite
Maroc
Allemagne

L'entraîneur allemand dévoile la composition d'Al-Ittihad face à Al-Kholood

L'Allemand Jens Wissing, l'entraîneur d'Al-Ittihad, a créé la surprise en écartant son attaquant nigérian George Ilenikhena au profit de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri pour le match d'ouverture de son équipe en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad reçoit Al-Khaleej, ce samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, pour clôturer les rencontres de la première journée de la Roshn Saudi League.

Wissing a dévoilé le onze de départ qui dispute la rencontre, avec la présence du Marocain Youssef En-Nesyri comme véritable avant-centre, aux côtés des ailiers, le Français Moussa Diaby et le Néerlandais Steven Bergwijn.

De ce fait, l'entraîneur allemand a décidé d'écarter totalement Ilenikhena de la liste du match, bien qu'il ait participé en tant que remplaçant lors de la victoire 4-1 face à Al-Jazira des Émirats, mardi dernier, dans le barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie Elite.

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Ilenikhena n'a pas été le seul à faire les frais de cette surprise, puisque le défenseur serbe Jan-Carlo Simić l'a accompagné, sortant lui aussi de la liste, malgré sa participation en tant que titulaire lors du dernier match face à Al-Jazira.

Wissing a réintégré le joueur Ahmed Al-Julaydan au poste d'arrière droit, au détriment de Simić, pour évoluer aux côtés de l'arrière gauche Fares Abdi et de la charnière centrale composée de Danilo Pereira et Stefan Keller.

Quant au milieu de terrain, il n'a pas changé par rapport au match contre Al-Jazira, l'entraîneur allemand ayant aligné d'entrée le trio Farha Al-Shamrani, Dion Lopy et Houssem Aouar.

La composition d'Al-Ittihad était la suivante :

  • Gardien de but : Predrag Rajković
  • Défense : Ahmed Al-Julaydan - Kalidou Koulibaly - Stefan Keller - Fares Abdi
  • Milieu de terrain : Dion Lopy - Farha Al-Shamrani - Houssem Aouar
  • Attaque : Moussa Diaby - Youssef En-Nesyri - Steven Bergwijn
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