Pour Mourinho, l'équipe B de Manchester City a plus de chances de gagner la PL que United ou Chelsea

L'ancien entraîneur a révélé qui, selon lui, pourrait remporter la Premier League cette saison.

José Mourinho a affirmé que l'équipe B de avait plus de chances de remporter la cette saison que ses anciens clubs, et .



United commence sa campagne de Premier League contre les Blues ce dimanche (17h30), mais le Portugais n'a plus beaucoup d’espoir pour les deux équipes avant la nouvelle saison.



Quand on lui a demandé sur Sky Sports qui il pensait être dans la course au titre, Mourinho a identifié quatre équipes: "Manchester City, , et Manchester City B.



"Aujourd'hui, même si une équipe joue à merveille ou a un résultat fantastique, je ne crois pas que le titre soit possible", a-t-il justifié en parlant de ses anciens clubs.