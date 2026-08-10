Le milieu de terrain sénégalais de 18 ans arrive de l’académie Gambinos Stars et signe un contrat jusqu’au 30 juin 2031. Après son prêt réussi lors de la phase retour de la saison passée, le transfert définitif envisagé dès le départ a dernièrement pris un retard étonnamment long, notamment en raison d’une situation floue autour de ses conseillers et de difficultés organisationnelles.

Grâce à une autorisation spéciale, Ndiaye préparait toutefois déjà la nouvelle saison avec le Bayern, a voyagé en Asie avec l’équipe et a également été utilisé lors de plusieurs matches amicaux. La saison prochaine, il est censé occuper la quatrième place dans la hiérarchie de l’effectif au poste de milieu défensif derrière Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof. Lors de la victoire 2-1 contre le Jeju SK FC, l’entraîneur Vincent Kompany a toutefois aussi testé Ndiaye sur l’aile gauche.

« Bara est un super caractère, qui a trouvé ses repères en très peu de temps dans un environnement totalement nouveau au Bayern et s’est rapidement forgé une grande acceptation au sein de l’équipe. Nous l’avons observé pendant longtemps, il était capitaine de son équipe, il a connu une évolution impressionnante au cours des 24 derniers mois et a poursuivi sur cette lancée à Munich », s’est enthousiasmé le directeur sportif Christoph Freund au sujet du joueur de 18 ans.

Ndiaye lui-même a déclaré dans un communiqué que son arrivée au Bayern était « un très grand jour pour moi et pour toute ma famille » : « Je veux apprendre chaque jour ici au Bayern auprès de tous ces grands joueurs et essayer d’aider l’équipe. Pour moi, un rêve est devenu réalité. »

Ndiaye est la troisième recrue estivale du Bayern après Nathaniel Brown (50 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort) et Ismael Saibari (50 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven). L’accent est désormais mis sur la vente des joueurs de retour de prêt Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza.

Bara Ndiaye arrive des Gambinos Stars

Le club formateur de Ndiaye, les Gambinos Stars, fait partie du Gambinos Group, qui gère au total trois académies de football en Afrique. L’actionnaire majoritaire du Gambinos Group est Red&Gold Football. Une structure que le Bayern exploite conjointement avec le club de MLS de Los Angeles FC. Red&Gold coopère par ailleurs aussi avec des clubs en Uruguay, en Équateur et en Corée du Sud. Le directeur général de Red&Gold Football est Jochen Sauer, également directeur du développement des jeunes au Bayern.

Dès avant son arrivée en prêt l’hiver dernier, Ndiaye avait effectué quelques essais au Bayern. Lors de la phase retour, Kompany lui a permis de disputer quatre matches avec les professionnels. Ensuite, Ndiaye a réussi de manière surprenante à intégrer le groupe du Sénégal pour la Coupe du monde et est même entré en jeu lors de la courte défaite 3-2 après prolongation contre la Belgique en seizièmes de finale.