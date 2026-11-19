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L’ancien international anglais Ashley Young estime que son ex-coéquipier à Everton, Jordan Pickford, doit rester le gardien titulaire de l’Angleterre devant James Trafford. Malgré la série de beaux arrêts réalisés par le gardien de Leeds United lors de la victoire de dimanche contre l’Espagne, Young pense que l’expérience de Pickford lui vaut de conserver sa place.

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La rotation de Tuchel relance le débat sur le gardien titulaire

Young insiste pour que Pickford reste titulaire dans le but de l’Angleterre, malgré les appels de plus en plus nombreux en faveur de Trafford, 24 ans. Thomas Tuchel a réparti équitablement le temps de jeu en Ligue des nations entre les deux gardiens , laissant Pickford, 32 ans, sur le banc lors de quatre des sept derniers matches officiels de l’Angleterre, alors qu’il n’avait manqué que deux des 41 précédents. En son absence, sur ses neuf derniers matches officiels, l’Angleterre a terminé deux rencontres sans encaisser de but et en a concédé 18.

L’ancien défenseur souligne son expérience des tournois

Titulaire indiscutable depuis 2017 , Pickford n’est devancé que par Peter Shilton et son record de 125 sélections parmi les gardiens de l’Angleterre. Estimant que les défenseurs ont besoin de savoir qui joue derrière eux, Young a déclaré dans The Overlap Daily : « Il faut toujours donner aux gardiens la chance de montrer ce qu’ils valent.

« Quand on joue en défense, on veut savoir qui est le gardien derrière soi. Voilà, c’est lui qui sera notre numéro un. C’est lui qui sera dans le but. Et je pense que ce n’est pas pour rien que Jordan Pickford a obtenu 94 sélections.

« Il a participé à trois Coupes du monde et à deux Euros ; il compte 49 matches sans encaisser de but. Je comprends le débat, mais pour moi, Pickford est le numéro un de l’Angleterre. »

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Le consultant loue sa meilleure relance au pied

Tout en reconnaissant les qualités de Trafford, Young estime que la volonté de Tuchel de construire depuis l’arrière favorise Pickford. Il ajoute : « Bien sûr, Trafford est arrivé et a bien joué, avec de très beaux arrêts en fin de match contre l’Espagne. Mais je pense que Pickford est un gardien qui se met davantage en évidence avec ses pieds quand il joue pour l’Angleterre, parce que Thomas Tuchel veut cela, davantage de relances depuis l’arrière et tout ce qui va avec.

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« J’ai davantage confiance en Pickford qu’en Trafford avec le ballon au pied. Mais avec des entraîneurs différents, c’est différent. À Everton, ils relancent parfois depuis l’arrière, mais pas autant que l’Angleterre. Pour moi, Pickford est le numéro un de l’Angleterre. »

En championnat, toutefois, Trafford devance Pickford malgré une erreur coûteuse exploitée par Evanilson lors de la récente défaite de Leeds contre Bournemouth. Son taux d’arrêts de 82,2 % est le meilleur de Premier League, tandis que ses 4,4 buts évités égalent le total de Bart Verbruggen, gardien de Brighton. Pickford affiche, lui, 73,7 % d’arrêts et 1,1 but évité.

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Les performances en Premier League pèseront dans la décision

Les deux gardiens retrouvent désormais la Premier League, sachant que leurs performances en club pèseront dans la décision de Tuchel avant le prochain rassemblement de l’Angleterre, l’an prochain. Trafford veut maintenir avec Leeds ses performances sur les tirs adverses, les meilleures du championnat, tout en éliminant ses erreurs parfois coûteuses. De son côté, Pickford doit convaincre avec Everton pour prouver que son expérience et sa qualité de relance lui donnent toujours l’avantage sur son jeune concurrent.