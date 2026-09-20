« Pour moi, c’était fini après la Coupe du monde » : une star de la DFB annonce sa retraite « secrète » de la sélection nationale

« Officiellement, je n’ai pas pris ma retraite - je n’ai pas de réseaux sociaux -, mais j’ai déjà pris ma retraite. Pour moi, c’était terminé après la Coupe du monde », a expliqué Groß samedi après sa prestation de gala lors du succès 3-0 de Brighton & Hove Albion contre le champion Arsenal FC en Premier League.

Il était « temps de souhaiter tout le meilleur à la nouvelle génération », a ajouté le joueur de 35 ans, qui se trouve dans une forme excellente depuis son retour au club après son passage au BVB et joue les premiers rôles en Angleterre avec les Seagulls. Groß « prend toujours du plaisir à jouer au football en club, mais il y a actuellement un renouveau en Allemagne - et je croiserai les doigts ».

Le milieu de terrain attend « énormément » du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, qui n’a pas retenu Groß dans son groupe XXL pour les quatre prochains matches internationaux.

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Combien de matches Pascal Groß a-t-il disputés avec l’Allemagne ?

Groß, qui n’a fêté ses débuts qu’à 32 ans, a disputé 19 sélections avec l’équipe d’Allemagne A, inscrivant un but. Il figurait dans le groupe de Julian Nagelsmann lors des deux derniers grands tournois et a disputé une rencontre à chaque fois, aussi bien à l’Euro 2024 en Allemagne qu’à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Avec Brighton & Hove Albion, Groß occupe actuellement la troisième place de Premier League. Après cinq journées, il en est lui-même à trois buts et quatre passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur réalisateur du championnat probablement le plus fort du monde.

Groß a quitté le FC Ingolstadt pour Brighton en 2017, avant de rejoindre le BVB à l’été 2024. Début 2026, il est revenu en Angleterre où, sous les ordres de l’entraîneur Fabian Hürzeler, il est l’ancre centrale du milieu des Seagulls, pour lesquels il a déjà disputé 290 matches officiels.