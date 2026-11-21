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L’attaquant du Bayer Leverkusen Patrik Schick a qualifié son coéquipier Ibrahim Maza, 20 ans, de joueur de classe mondiale après avoir noué avec lui une solide entente sur le terrain en Bundesliga. L’avant-centre de 30 ans est aussi revenu sur son admiration d’enfance pour David Beckham, reconnaissant que la célébrité mondiale de l’ancien joueur de Manchester United l’avait surpris.

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Schick fait l’éloge du jeune meneur de jeu de Leverkusen

Schick a réservé ses plus grands éloges à son coéquipier très convoité Maza , tout en revenant sur la carrière de Beckham. Recruté au Hertha BSC en mai 2025 pour un montant estimé à 12 millions d’euros, avec un contrat jusqu’en juin 2030, le jeune milieu de terrain s’est rapidement adapté. Maza compte trois buts et trois passes décisives en neuf matches de championnat, tandis que Schick affiche huit buts et deux passes décisives.

Schick souligne leur belle entente en attaque

Schick a inscrit 12 buts et délivré deux passes décisives en 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, en s’épanouissant aux côtés du vif attaquant. Interrogé sur les qualités et la personnalité de Maza lors d’un entretien avec la Bundesliga, il a déclaré : « Je n’ai pas besoin de dire grand-chose sur lui sur le terrain, car il montre lui-même tout ce dont il est capable. Quiconque comprend le football et le regarde jouer peut voir qu’il est incroyable. J’aime vraiment jouer avec lui, car je pense que nous avons une bonne entente et que nous nous comprenons très bien sur le terrain. »

« C’est l’un de ces joueurs qu’on devrait vraiment prendre plaisir à regarder. Sur le terrain, il est phénoménal. Dans le vestiaire, c’est quelqu’un de très sympathique, de drôle, qui rit toujours. Dans l’ensemble, je pense que c’est une personne formidable. Pour moi, c’est un joueur de classe mondiale. »

La célébrité de Beckham a surpris Schick

La DFL a également interrogé l’international tchèque sur le joueur qui l’inspirait dans son enfance. Évoquant son admiration pour l’icône de l’Angleterre, il a déclaré : « C’était quand j’étais jeune. J’aimais Manchester United et c’était mon joueur préféré à l’époque. J’aimais tout simplement beaucoup sa façon de frapper le ballon, voilà tout. »

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L’attaquant a toutefois reconnu que l’essor commercial de l’ancien milieu de terrain l’avait surpris : « Bien sûr, je ne savais pas qu’il deviendrait une si grande star, pas seulement dans le football, mais aussi dans le marketing et dans le monde entier. C’est une célébrité. À l’époque, j’aimais simplement le regarder jouer au football. »

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Leverkusen espère le retour de Maza

Le duo offensif de Leverkusen pourrait bientôt être réuni, même si Maza est rentré plus tôt que prévu de son rassemblement avec l’Algérie ce mois-ci en raison d’un problème à la cheville. L’entraîneur principal Carles Martinez a indiqué que le meneur de jeu devrait pouvoir prétendre à une place pour la rencontre de Bundesliga de samedi contre le SC Paderborn . Pour que Leverkusen poursuive sa bonne dynamique sur la scène nationale, il sera essentiel que Maza reste en forme et que Schick continue de marquer.