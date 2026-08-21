Si l’on en croit l’ancienne star du Real Madrid, la distinction individuelle la plus prestigieuse du football devrait à nouveau revenir à un joueur du Paris Saint-Germain, mais pas à Ousmane Dembélé comme l’an dernier, plutôt à Khvicha Kvaratskhelia.

« Kvara ne l’aura probablement pas, mais pour moi, c’est assez clairement le numéro un ! », a commenté le champion du monde 2014 sous une publication Instagram du commentateur Florian Malburg. Si Kroos considère également des joueurs comme Lionel Messi, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Rodri comme exceptionnels, il juge néanmoins leurs chances plus faibles en raison, selon lui, d’une « saison moyenne » ou d’un « championnat sans importance ».

Kvaratskhelia, de son côté, sort d’une excellente saison avec le PSG. Avec le club de la capitale, le Géorgien a de nouveau été sacré champion de France et a en outre défendu son titre en Ligue des champions. C’est particulièrement en C1 que l’ailier a convaincu, avec un total de dix buts et sept passes décisives, du premier match de championnat jusqu’à la victoire en finale contre Arsenal.

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Kvaratskhelia probablement pas dans le cercle très restreint des favoris pour le Ballon d’Or

En revanche, l’année a été décevante avec la sélection nationale pour le joueur de 25 ans. La Géorgie a manqué sa qualification pour la Coupe du monde, si bien que Kvaratskhelia n’a pu suivre le tournoi en Amérique du Nord qu’à la télévision.

Même si la star du PSG figure pratiquement pour tout le monde parmi les candidats au Ballon d’Or, il est plutôt rarement cité dans le cercle des grands favoris. De plus grandes chances sont notamment accordées au champion du monde Rodri, au recordman Lionel Messi ou au Bavarois Harry Kane, auteur de 72 buts en compétition officielle et lauréat du Soulier d’or.

Le Ballon d’Or sera effectivement attribué le 26 octobre. La 70e cérémonie de remise de la récompense se tiendra cette année exceptionnellement non pas à Paris, mais à Londres.