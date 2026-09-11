D'une rivalité qui a duré une décennie entière en Angleterre à une alliance possible qui secoue la Turquie : des rapports turcs ont révélé une surprise de taille qui pourrait réunir les anciens adversaires Pep Guardiola et Mohamed Salah au sein d'une même équipe.

Des médias turcs ont rapporté que le club de Trabzonspor est entré dans des négociations sérieuses avec l'Espagnol Pep Guardiola pour occuper le poste vacant d'entraîneur, dans une démarche ambitieuse visant à renforcer le projet du club après le recrutement de la légende de Liverpool, Mohamed Salah, cet été.

Selon le bulletin d'information turc « Gusholder Haber Bülteni », la direction de Trabzonspor a proposé à l'entraîneur de Manchester City un salaire faramineux de 13 millions d'euros par an pour le convaincre de mener l'équipe dans sa quête du titre de champion de Turquie.

Cette manœuvre ambitieuse intervient malgré le bon début de Salah lui-même, qui a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive lors de ses 3 premiers matchs en Süper Lig, l'équipe ayant toutefois subi un revers continental retentissant.

Trabzonspor a fait ses adieux aux qualifications pour la Ligue Europa sur une défaite humiliante 5-0 sur l'ensemble des deux matchs face au club hongrois du Ferencváros, un résultat qui a poussé l'entraîneur de l'époque et légende du club, Fatih Tekke, à présenter immédiatement sa démission.

Selon le site « fourfourtwo », la direction a d'abord refusé sa démission, mais après la défaite suivante 2-1 à l'extérieur face au promu Amedspor, il a finalement été autorisé à partir.

La réaction des joueurs est venue rapidement lors du premier match après le départ de Tekke, Trabzonspor écrasant son hôte Gençlerbirliği sur le score de cinq buts à zéro au stade Papara Park, les buts ayant été inscrits par Paul Onuachu, Ernest Muçi, Mohamed Salah et le nouveau venu Francolino Djú.

Trabzonspor s'est fixé un seul objectif cette saison : briser l'hégémonie de Galatasaray, qui vise un cinquième titre consécutif, un exploit sans précédent dans l'histoire du championnat de Turquie. Il semble que la direction voie dans le duo Salah-Guardiola l'arme idéale pour y parvenir.

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