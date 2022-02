Pour Messi, le PSG est sur « la bonne voie » pour gagner la Ligue des Champions

Bien que présent en 8es de finale de la Ligue des Champions sans discontinuité depuis le début de l’ère QSI, le PSG n’est pas encore parvenu à conquérir la plus belle des Coupes d’Europe. Au mieux, les Franciliens ont atteint la finale. C’était en 2020 contre le Bayern. Mais, cette année pourrait être la bonne.

En dominant le Real logiquement mardi dernier en 8e de finale aller (1-0), les Parisiens ont envoyé un message à la concurrence. Ils sont déterminés à aller conquérir la Coupe aux grandes oreilles. Même leurs rivaux admettent qu’ils ont les arguments pour remplir cet objectif, si l’on en croit les propos tenus récemment par le Citizen Riyad Mahrez.

« En C1, la moindre erreur peut vous éliminer »

Même s’il a raté un pénalty contre les Merengue, Messi est l’un de ceux sur qui Paris s’appuie le plus pour remporter sa deuxième Coupe d’Europe. Et le génie argentin estime que tout est réuni aujourd’hui dans cette optique et que la clé sera de ne pas fléchir lorsque sonnera l’heure des braves. "C'est compliqué de gagner la Ligue des champions, a-t-il commencé par rappeler dans un entretien accordé au magazine du club. Compliqué, parce que c'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, et où le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner".

Le numéro 30 parisien a insisté sur le fait que toute l’équipe est déterminé à obtenir le Graal continental : « Nous sommes excités à cette idée et nous espérons vraiment y arriver, mais nous devons prendre les choses tranquillement. Je le répète, il est difficile de gagner la Ligue des champions. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails, en pensant à être l’équipe la plus forte possible. Au bout du compte, ce sont les équipes les plus fortes qui atteignent leurs objectifs. Et nous sommes sur cette voie, en cherchant à devenir encore plus forts que ce que nous sommes. »

Messi : « La Ligue 1 est un championnat très compétitif »

Personnellement, Messi a déjà conquis 4 C1. Il sait quel est le meilleur chemin pour y parvenir. Et pour lui, les qualités footballistique comptent autant que l’unité du groupe. "Disons que les grandes équipes doivent être performantes sur l’ensemble du terrain, dans toutes leurs lignes, en défense comme en attaque, a-t-il indiqué. Je pense que cela dépend de la capacité d’un collectif à jouer en équipe. Les attaquants ne peuvent pas se contenter d'attaquer et les défenseurs de défendre. Il faut former une équipe forte et unie à la fois en phase défensive et en phase offensive. C'est cette ligne directrice qui nous permettra d’être une équipe pleinement compétitive. Une équipe qui tentera de remporter la Ligue des champions ainsi que tous les titres que nous sommes en mesure de convoiter."

L'article continue ci-dessous

Dans cette interview, l’ancien Barcelonais s’est aussi exprimé sur le championnat français. Il avoue avoir être impressionné par le niveau de ses joutes. « Ce championnat a beaucoup progressé ces dernières années, a clamé l’international albiceleste. Le PSG y a beaucoup contribué. Le club a sensiblement augmenté la visibilité de la Ligue 1 dans le monde. Aujourd’hui, c'est un championnat très compétitif, où n'importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée, comme le football d’une manière générale. Aujourd’hui, dans ce sport, il est devenu de plus en plus difficile de gagner tous les matches."