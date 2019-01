Pour Mats Hummels, Virgil Van Dijk est le meilleur défenseur du monde

Le champion du monde a dit tout le bien qu'il pensait de Virgil Van Dijk, qu'il croisera en Ligue des champions en févier.

Le défenseur du Bayern Munich Mats Hummels a révélé qu'il estimait que Virgil van Dijk était le meilleur défenseur central au monde.



L’international allemand a organisé une session de questions pour ses abonnés sur Twitter, donnant son avis sur divers sujets.

Le défenseur a notamment répondu en plaisantant à une question lui demandant quand il viendrait à Anfield (au sujet d'un transfert possible) en citant la date du 19 février, date à laquelle Bayern Munich se rendra à Anfield pour affronter les Reds dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Puis à la question pour savoir s'il croyait que Van Dijk était actuellement le meilleur défenseur central au monde, l'Allemand a répondu "oui".

Le champion du monde 2014 organise régulièrement ce genre de sessions avec ses fans sur ses réseaux sociaux pour en dire plus sur sa vie personnel et ses goûts.

Il a par exemple avoué aimer le film Bohemian Rhapsody, ainsi que la NBA et notamment les Mavericks de Dallas.



Pour rappel, le choc entre Liverpool et le Bayern sera l'un des matches les plus attendus de ces huitièmes de finale de Ligue des champions, au même titre que le duel entre le PSG et Manchester United, ou que l'opposition entre la Juventus et Liverpool.