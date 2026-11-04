Partager Suivez GOAL sur Google

Kasper Schmeichel a appelé les supporters de Manchester United à soutenir l’équipe de Michael Carrick, avertissant que les manifestations contre les propriétaires du club nuisent aux joueurs. L’ancien gardien du Celtic a salué les supporters restés dans les tribunes lors de la victoire acquise mardi après avoir été menés contre la Roma. Il estime qu’ils ont désormais l’occasion de peser sur les résultats lors d’une série de matches difficiles face à Aston Villa et Liverpool.

Publicité

Schmeichel salue les supporters restés pour assister à la remontée contre la Roma

Mené de deux buts, Manchester United a renversé la Roma (3-2) mardi en Ligue des champions, après avoir été sifflé à l’issue d’une première période terne. Bruno Fernandes et un doublé de Matheus Cunha ont permis ce retournement de situation, et le public d’Old Trafford a salué une prestation combative et déterminée en seconde période.

Interrogé sur BBC 5 Live, le fils de Peter Schmeichel, légende de United, a déclaré : « J’aime que les supporters soient restés. Ils auraient pu partir à la mi-temps, frustrés, et éviter les embouteillages, mais j’aime qu’ils soient restés. Une fois le premier but marqué, cela a suffi à créer l’ambiance. Maintenant, les supporters ont la possibilité d’influer sur ce qui se passera sur le terrain lors du prochain match. Ils ont désormais l’occasion de confirmer leur soutien. »

Schmeichel prévient que les manifestations nuisent aux joueurs de United

Des balles de tennis ont été lancées sur la pelouse avant et pendant la victoire, tandis que des chants insultants visant le directeur du football Jason Wilcox et les propriétaires du club ont retenti dans le stade. Les supporters restent furieux contre Sir Jim Ratcliffe et la famille Glazer. Ils estiment que Manchester United est mal dirigé au plus haut niveau depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a 13 ans.

Schmeichel estime toutefois que cette colère n’aide pas l’équipe sur le terrain. « Je comprends parfaitement la volonté de manifester et tout le reste, mais, comme je l’ai dit, cela n’aide tout simplement pas les joueurs, a-t-il déclaré. Maintenant, si vous voulez que votre équipe réussisse, et je suis convaincu que c’est leur souhait, personne ne vient voir son équipe perdre, il faut faire exactement ce qu’ils ont fait en seconde période. Soutenir l’équipe de la même manière. »

Publicité Publicité

Schmeichel appelle à rester positif avant une série de matches difficiles

L’ancien gardien de Leicester City et du Celtic a également souligné qu’une seule victoire ne réglait pas les problèmes de United, compte tenu des rencontres à venir. « Je resterais très prudent, surtout avec Aston Villa et Liverpool comme deux prochains adversaires, a-t-il ajouté. C’est un défi de taille, même quand on est sur une bonne série. Si vous voulez provoquer un changement, il faut aussi vous rallier un peu à cet élan pour encourager un état d’esprit positif.

Related Topics

Prochains matchs MUN Premier League 11:30 AVL

« Quand les choses tournent mal, ne devenons pas immédiatement négatifs. Il faut parfois remettre les choses en perspective. Par exemple, vous allez affronter une très bonne équipe d’Aston Villa. Les choses peuvent donc mal tourner pendant les matches, mais c’est la réaction qui compte. Et surtout, il incombe aux joueurs de donner quelque chose aux supporters. Donnez-leur une raison de se réjouir et ils répondront présents. »

Quelle suite pour Carrick et United ?

Carrick reste sous pression après les défaites contre Como, Bournemouth et Chelsea, tandis que les appels à demander des comptes au directeur général Omar Berrada et à Wilcox se multiplient.

Publicité

United va maintenant affronter Aston Villa et Liverpool, et Carrick espère que l’état d’esprit affiché lors de la remontée contre la Roma se prolongera lors de deux des matches les plus difficiles de sa saison.