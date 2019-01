"Pour le Real Madrid, rien n'est impossible" - Solari refuse d'abandonner la course au titre

L'entraîneur du Real Madrid croit toujours en les chances de titre de son équipe en Liga en dépit de l'écart avec le Barça.

Santiago Solari a déclaré "rien n'est impossible" pour le Real Madrid après s'être hissé à la troisième place de la Liga avec une victoire de 2-0 sur le FC Séville au Bernabeu.



Les buts tardifs de Casemiro et Luka Modric ont permis à Madrid de devancer ses adversaires au classement, même s'ils restent encore à distance du leader, Barcelone - qui accueille Leganes dimanche -.



Solari a insisté sur le fait que ses joueurs vont continuer à se battre pour le titre jusqu'à ce qu'il soit mathématiquement hors de leur portée.



"Nous combattons dans trois compétitions jusqu'à la fin, comme toujours", a-t-il déclaré. "Pour le Real Madrid, rien n’est impossible.



"J'aime toujours le football et la compétition, c'est notre passion et nous l'adorons malgré les temps difficiles. Nous sommes passionnés de compétition et il est évidemment préférable de gagner, personne ne peut le nier."

Le Real Madrid est situé à 7 points du leader, le Barça, qui pourrait reprendre 10 points d'avance en cas de succès face à Leganés, ce dimanche soir au Camp Nou (20h45).