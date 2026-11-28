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Naby Keita traverse actuellement une période difficile. Pour des raisons psychologiques, l’ancien joueur de Liverpool fait une pause dans sa carrière de footballeur.

« Pour le moment, il ne se sent pas prêt à aider l’équipe. Il a donc demandé au club de lui accorder une pause pour retrouver un meilleur équilibre mental. Le club a accepté. Nous devrions reprendre le travail ensemble à partir de janvier », a expliqué Balas Borbely, l’entraîneur de Keita au Ferencvaros Budapest.

La situation actuelle n’est pas le seul revers que Keita a connu récemment. « Il a vécu une dernière saison difficile. Il a souvent été blessé et n’entretenait pas non plus de très bonnes relations avec son précédent entraîneur, Robbie Keane. J’ai essayé de l’aider à retrouver son meilleur niveau. Nous y sommes parvenus en partie et, cette saison, il a aussi disputé quelques matches », a poursuivi Borbely.

Depuis son départ de Liverpool en 2023, Keita n’a toutefois jamais réussi à renouer durablement avec ses performances d’antan. Son passage au Werder Brême s’est notamment révélé être un grand échec sur le plan sportif. Après seulement cinq apparitions en Bundesliga, une suspension assortie d’une amende pour avoir refusé de faire le déplacement pour le match de championnat contre le Bayer Leverkusen a précipité la fin de son aventure à Brême.

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Début 2025, Keita a d’abord rejoint le Ferencvaros Budapest en prêt, avant que le club hongrois ne le recrute définitivement à l’été 2026. Cette saison, le milieu de terrain a jusqu’ici disputé neuf matches officiels et délivré deux passes décisives.