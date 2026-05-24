L'Ajax affronte le FC Utrecht pour une place dans la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. L'entraîneur Óscar García a dévoilé son onze de départ pour cette finale des barrages.

Maarten Paes gardera à nouveau les buts à Volendam. García ne modifie pas sa défense : Anton Gaaei à droite et Lucas Rosa à gauche occuperont les couloirs, tandis qu’Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale.

Le Croate Josip Sutalo, soucieux de ne pas prendre de risque à quelques semaines de la Coupe du monde, est forfait pour cette finale des barrages. Ko Itakura fait son retour, mais il débutera sur le banc.

Au milieu de terrain, Sean Steur cède sa place à Youri Regeer, tandis que Davy Klaassen, buteur contre le FC Groningen (1-0), et Jorthy Mokio, auteur du 2-0, conservent leur rôle dans le trio axial.

Wout Weghorst, légèrement malade durant la préparation et limité à une partie de la séance du samedi, est tout de même suffisamment remis pour figurer sur le banc ; Kasper Dolberg lui est préféré en pointe. Steven Berghuis, aligné à droite, et Mika Godts, à gauche, auront pour mission d’alimenter l’attaquant danois en ballons.

Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa ; Klaassen, Mokio, Regeer ; Berghuis, Dolberg, Godts.

Composition du FC Utrecht : Barkas ; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani ; Horemans, Zechiël, De Wit ; Cathline, Stepanov, Karlsson.