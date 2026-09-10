Le Bayern Munich entame son parcours en Ligue des champions (2026-2027) en force face au Bodø/Glimt norvégien, à l'Allianz Arena en ce jeudi soir.

Selon la composition dévoilée par le club bavarois, l'entraîneur belge Vincent Kompany s'appuiera sur Manuel Neuer dans les buts, précédé de Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Alphonso Davies en défense.

Au milieu de terrain, on retrouve Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović et le revenant dans le onze de départ, Jamal Musiala, après une période de doutes autour de son état de santé, tandis que la star marocaine Ismaël Saibari prend place sur le banc des remplaçants.

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Le Bayern a remporté l'ensemble de ses 22 précédents matches d'ouverture en Ligue des champions depuis 2003. L'équipe affiche également un solide bilan à domicile, puisqu'elle n'a plus perdu lors de ses 38 derniers matches en phase de groupes, ou en phase de championnat de la Ligue des champions, à l'Allianz Arena, avec 36 victoires et deux nuls.

Le Bayern dispute cette rencontre après son match nul et vierge face à Schalke en Bundesliga, ce qui a mis fin à une longue série du géant bavarois sans un tel résultat sur la scène nationale, tandis que le Bodø/Glimt aborde ce duel après être devenu l'une des principales surprises du football européen la saison dernière, lorsqu'il a signé des résultats remarquables face à de grands clubs.

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