Pour le deuxième jour consécutif, deux joueurs du Real absents de l'entraînement collectif

Le Real Madrid se prépare à disputer son match face au Racing Santander, prévu dimanche prochain, avec deux de ses joueurs clés soumis à un programme d'entraînement différent de celui du reste du groupe.

Le journal Sport a indiqué qu'Arda Güler et Fede Valverde continuent de s'entraîner à l'écart du groupe, pour le deuxième jour consécutif après le Clasico.

Güler et Valverde ont suivi un entraînement spécifique, ce jeudi, au centre de Valdebebas, après s'être entraînés en salle de sport hier mercredi.

Les pronostics semblent positifs pour les deux joueurs. Selon les informations en provenance du Real Madrid, les examens médicaux auxquels s'est soumis Valverde ont écarté toute blessure, tandis que Güler souffre d'une légère fatigue musculaire.

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Les deux joueurs devraient être disponibles pour participer à la rencontre face au Racing, malgré le fait qu'ils soient actuellement toujours soumis à un programme d'entraînement séparé à Valdebebas.

Les chiffres illustrent l'importance de voir Valverde retrouver son meilleur niveau physique. Le milieu de terrain, premier capitaine du Real Madrid, a disputé 1071 minutes en 13 matchs toutes compétitions confondues. En Liga, Valverde a été titulaire lors des dix journées disputées jusqu'à présent, et a joué 801 minutes sur le terrain.

Güler occupe lui aussi une place importante dans les plans de l'entraîneur portugais José Mourinho, le joueur turc ayant pris part à 12 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 702 minutes, au cours desquelles il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives. Il a également participé aux dix journées de Liga, dont huit matchs comme titulaire, devenant ainsi l'un des éléments habituels qui soutiennent l'efficacité offensive du Real Madrid.

La préparation physique de Güler et Valverde revêt une importance supplémentaire, compte tenu du calendrier des matchs à venir. Le Real Madrid se prépare en effet à entamer une série de rencontres à l'extérieur, qui s'étend sur un mois entier.

Le club madrilène se rendra sur la pelouse du Racing Santander dimanche prochain, puis se déplacera à Athènes pour affronter l'AEK, le 4 novembre, avant de clôturer la semaine face à Valence, au stade de Mestalla, le samedi 7 novembre.

Ces trois matchs consécutifs à l'extérieur imposent de gérer avec soin l'effort physique des joueurs, compte tenu de la pression du calendrier des compétitions.

Quant au reste des joueurs blessés, Raúl Asencio s'est entraîné en solitaire, tandis que Rodrygo poursuit son programme de rééducation en vue de son retour. Le reste de la séance d'entraînement a comporté des exercices avec ballon, une phase consacrée au travail tactique, puis des matchs sur un terrain aux dimensions réduites.

Le prochain entraînement aura lieu demain vendredi, et le suivi de l'évolution de l'état physique de Güler et Valverde permettra de déterminer le degré de disponibilité de deux éléments essentiels de l'effectif de Mourinho, avant le début de la série de matchs à l'extérieur qui attend le club madrilène au cours du mois prochain.