Pour la troisième fois, la Turquie retombe dans ses travers lors de la Coupe du monde

L'Australie a entamé sa Coupe du monde 2026 par une victoire précieuse (2-0) face à la Turquie, ce dimanche matin (heure de Greenwich). Cette rencontre a battu plusieurs records historiques pour les deux nations.

Les Turcs, eux, ont poursuivi leur série noire en concédant leur troisième défaite consécutive en match d’ouverture de Coupe du monde (en trois participations).

Les Turcs s’étaient déjà inclinés 4-1 face à l’Allemagne le 17 juin 1954, puis 2-1 contre le Brésil le 3 juin 2002, avant de céder de nouveau devant les Australiens lors de la première journée de la phase de groupes.

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Néanmoins, la rencontre a permis à l’Australien Nestorio Iranconda d’entrer dans l’histoire : à seulement 20 ans et 4 mois, il est devenu le plus jeune buteur asiatique de l’histoire de la Coupe du monde, d’après le site français « Stats Foot ».

Les Australiens ont par ailleurs mis fin à une série sans inscrire deux buts dans un même match de Coupe du monde depuis leur défaite 3-2 contre les Pays-Bas le 18 juin 2014.

Les deux buts des Australiens ont été inscrits par Nestor Iranconda (27^e minute) et Connor Metcalf (75^e minute).

La Turquie et l’Australie figurent dans le groupe D, où ils affrontent également le Paraguay et les États-Unis, coorganisateurs de l’épreuve.

Les États-Unis occupent la première place du classement avec 3 points – suite à leur victoire 4-1 contre le Paraguay – devant l’Australie à la différence de buts, tandis que la Turquie pointe à la troisième place.