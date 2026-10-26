Pour la troisième fois en 20 ans, l’AC Milan est invaincu après les huit premières journées de championnat

L’AC Milan est resté invaincu lors de ses huit premiers matches de la saison en Serie A pour la troisième fois au cours des 20 dernières saisons dans cette compétition.

L’AC Milan (5 victoires, 3 nuls) est resté invaincu lors de ses huit premiers matches de la saison en Serie A pour la troisième fois au cours des 20 dernières saisons dans cette compétition, après 2020/21 et 2021/22. C’est ce que rapporte Opta.





Après sa victoire contre l’Udinese, l’AC Milan est resté dans le sillage des équipes de tête de la Serie A 2025/2026. L’équipe de Ruben Amorim a livré une prestation de haut niveau, même si elle affrontait un adversaire qui restait sur cinq défaites consécutives. La première place est à 4 points et l’AC Milan est toujours invaincu. De quoi croire que le club est dans la course au titre de champion.