Pour la quatrième fois, le même scénario se répète… Le « syndrome du héros » va-t-il encore priver l’équipe d’Angleterre d’une place en Coupe du monde ?

L'équipe d'Angleterre va devoir surmonter un obstacle de longue date dans son histoire en Coupe du monde lorsqu'elle affrontera son homologue argentine lors de la Coupe du monde 2026.

Les Argentins défieront les Anglais ce soir au stade d’Atlanta, en demi-finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le site de statistiques « Opta », les Three Lions défient le tenant du titre pour la quatrième fois de leur histoire, l’Argentine ayant conquis le trophée au Qatar en 2022.

Les « Three Lions » n’ont jamais réussi à s’imposer, ni même à obtenir le match nul face au tenant du titre lors des trois précédentes rencontres, qu’ils ont toutes perdues.

Les Three Lions avaient perdu 2-4 contre l’Uruguay en 1954, 1-3 face au Brésil en 1962, puis 1-2 devant la France en 2022.

Le vainqueur de cette affiche défiera l’Espagne, qui a battu la France 2-0 en demi-finale mardi soir.