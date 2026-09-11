Dans la revanche de la finale olympique de 2021, l’actuel vainqueur de Roland-Garros a battu le Russe Karen Khachanov 6-3, 7-6 (9-7), 7-6 (8-6).

Le Hambourgeois devra désormais franchir un dernier obstacle en finale dimanche, un joueur du cru, soit Ben Shelton soit Frances Tiafoe. Le champion olympique de Tokyo affiche un bilan exceptionnel face aux deux, mais il devra aussi jouer contre le public américain.

Le jour même du 25e anniversaire des bouleversants attentats terroristes aux États-Unis, les demi-finales étaient placées sous le signe du 11-Septembre. La date était inscrite sur le court en dur de l’Arthur Ashe Stadium, des spectateurs ont pleuré pendant l’hymne national. Ensuite, le court de New York a appartenu aux protagonistes, qui se connaissent depuis l’époque des juniors. Khachanov, arrivé dans le tournoi seulement comme 50e mondial, est un « travailleur acharné », selon Zverev : « Nous l’appelons le professeur, il sait tout sur le tennis, j’ai énormément de respect pour lui. »

Mais Zverev avait lui aussi parfaitement étudié le joueur de 30 ans. Son puissant service, son physique et son calme lui ont ouvert, sous les yeux des stars hollywoodiennes Matthew McConaughey et Woody Harrelson ainsi que de l’icône du football brésilien Ronaldo, la voie vers sa troisième finale du Grand Chelem en 2026.

Encore en trois sets : Zverev en finale de l’US Open

Lors de son quatrième match de suite, Zverev est en outre resté sans perdre le moindre set, même si l’ancien joueur du top 20 Khachanov a parfois fait jeu égal et que les deux hommes ont offert par moments des échanges captivants dans la deuxième manche. Boris Becker a particulièrement salué la force physique de Zverev, qui paie dans les moments décisifs. « Ce n’est pas pour rien qu’il est le champion du monde à l’entraînement », a-t-il expliqué sur Sporteurope.tv.

Pour la première fois du tournoi, Zverev n’était pas programmé après la tombée de la nuit, mais dès l’après-midi. Cette programmation inhabituellement précoce ne le « favorise pas », mais le numéro deux mondial a également exprimé sa compréhension envers les organisateurs : dans l’autre demi-finale, Shelton et Tiafoe, deux joueurs du cru, s’affrontent en prime time aux États-Unis. Les États-Unis rêvent d’un vainqueur en Grand Chelem dans le simple messieurs, le dernier sacre majeur remontant à Andy Roddick à l’US Open 2003.

Pour Zverev, ce passage à un rythme plus matinal peut finalement aussi être un avantage, puisque la finale de dimanche débutera dès 14 heures, heure locale (20 heures).

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Zverev peut sublimer son année 2026

Zverev peut alors encore sublimer son année 2026, au cours de laquelle il a certainement aussi profité des blessures et des passages à vide de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz : aucun joueur n’a remporté plus de matches en 2026, à Roland-Garros sa quête apparemment sans fin d’un titre majeur a pris fin, et il peut désormais conclure l’année avec deux titres du Grand Chelem, ce qu’un seul Allemand a réussi jusqu’ici : Boris Becker en 1989 (Wimbledon, US Open).

De plus, une victoire à New York rapprocherait aussi Zverev de la place de numéro un mondial. Le leader du circuit Sinner avait renoncé à participer à l’US Open en raison de douleurs au genou droit ; depuis sa victoire en finale de Wimbledon contre Zverev en juillet, l’Italien n’a disputé aucun match, et il n’y a aucune mise à jour sur sa condition physique. Le Sud-Tyrolien a encore plus de 3 500 points à défendre d’ici la fin de la saison, Zverev seulement environ 1 000. Si l’Allemand triomphe dimanche, il reviendra à 1 810 points de Sinner.

Mais d’abord, Zverev devra une nouvelle fois cette année se délester avec succès du poids du passé. En 2020, à 23 ans, il avait déjà une main sur le trophée en argent ; après avoir mené deux sets à zéro contre Dominic Thiem, il ne lui manquait plus que deux points pour triompher, mais il a finalement laissé échapper le match face à l’Autrichien en cinq sets.