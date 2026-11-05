Le train à grande vitesse de Trabzonspor a marqué l'arrêt à la station Fribourg. Lors de la troisième journée de la Ligue Conférence européenne, le club turc a encaissé sa première défaite sur le score de 0-1 face à son hôte allemand, un revers qui porte une signature particulière puisqu'il s'agit du premier pour l'entraîneur allemand Thomas Reis depuis sa prise de fonction.

Lors de son huitième match à la tête du staff technique, la série de victoires de Trabzonspor, longue de sept rencontres consécutives, a pris fin, une série qui avait fait rêver les supporters du Papara Park d'une saison exceptionnelle, selon les statistiques du site turc « 61saat ».

Durant cette période dorée, Reis avait obtenu des résultats retentissants en Süper Lig turque, notamment la victoire écrasante face à Galatasaray 4-0 à domicile, le succès contre Samsunspor 3-0 à l'extérieur, puis contre Beşiktaş 2-0, un succès palpitant à l'extérieur face à Çaykur Rizespor 4-3, et un autre contre Gaziantep 2-0.

Quant à la Ligue Conférence européenne, le club avait réalisé un parcours parfait avant d'affronter Fribourg, avec une victoire contre les Finlandais du KuPS Kuopio 4-2 en Finlande, et contre les Écossais du Hearts 2-0 en Écosse, pour rester à 6 points après la défaite.

Mais la défaite face à Fribourg n'a pas été qu'un premier revers dans la compétition européenne, elle a aussi été la première où Trabzonspor n'est pas parvenu à faire trembler les filets sous la direction de Reis.

Après avoir inscrit 15 buts en 5 matchs de championnat turc, et 6 buts en deux rencontres de Ligue Conférence, son attaque s'est totalement tue face à la défense allemande, mettant à l'arrêt la machine à buts qui ne s'était plus arrêtée depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand.