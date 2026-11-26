Partager Suivez GOAL sur Google

Pour la première fois depuis le verdict, le gouvernement marocain est sorti de son silence, mettant fin à toutes les interprétations et interrogations qui ont accompagné l'affaire de la finale de la CAN Maroc 2025. Une réponse officielle, sereine et claire, porteuse d'un seul message : le Maroc respecte la loi et les institutions sportives internationales, quelle que soit la décision.

Publicité

Samir Belfakih, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville et porte-parole du gouvernement marocain, a déclaré que le gouvernement respectait la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant la victoire du Sénégal dans la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

Cette déclaration constitue la première prise de position officielle du gouvernement marocain sur la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport, à la suite du recours introduit par la Fédération sénégalaise de football concernant le litige lié à la finale de la dernière édition de la compétition continentale.

Selon la radio marocaine Radio Mars, le porte-parole du gouvernement a insisté sur le respect de la décision rendue par l'instance sportive internationale compétente, une position qui reflète la manière dont le gouvernement marocain aborde le verdict ayant tranché le litige juridique autour du résultat de la finale du tournoi.

La réponse du gouvernement vient confirmer que le Maroc, qui a organisé le tournoi avec un grand succès et a été largement salué pour son organisation, ses stades et son public, traite ce dossier avec un sens des responsabilités et place le respect de la loi au-dessus de toute considération, loin de toute émotion ou escalade.

Publicité Publicité

Samir Belfakih a également salué le travail considérable accompli par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ainsi que les efforts constants consentis au niveau des sélections nationales, exprimant son respect pour le travail continu et l'indépendance de la Fédération dans la gestion du dossier des équipes nationales.

Related Topics

Il a ajouté que le fait que la sélection nationale ait occupé les premières places, puis le changement intervenu dans le classement après l'annonce de la décision finale, n'enlève rien à la valeur du travail accompli ni aux grandes ambitions que nourrit le Maroc pour son football à l'avenir.

Le porte-parole du gouvernement s'est aussi exprimé sur l'appel interjeté par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), estimant qu'il s'agissait d'une décision respectable, puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre de son droit légal à défendre les intérêts du football marocain, avant que le Tribunal arbitral du sport ne dise son dernier mot.

Publicité

Le Tribunal arbitral du sport avait annoncé l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait considéré que le Sénégal s'était retiré de la finale et avait accordé au Maroc la victoire sur le score de 3-0 le 17 mars dernier.

En vertu de ce nouveau verdict, le Sénégal a récupéré le titre conquis sur le terrain au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, au terme d'une rencontre marquée par des événements exceptionnels sur et en dehors de la pelouse, qui ont alimenté les conversations des supporters africains pendant de longues semaines.

Publicité

Le Tribunal arbitral du sport avait officiellement attribué le titre au Sénégal mardi dernier, après avoir accepté l'appel formé par la Fédération sénégalaise contre la décision de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré le Maroc vainqueur de la finale en raison de l'abandon du terrain par les joueurs sénégalais pendant plusieurs minutes.

Par cette réponse officielle, le gouvernement marocain a clos la polémique et affirmé que le Maroc poursuivra sa route avec confiance, avec une organisation encore plus aboutie, des sélections plus fortes et une ambition sans limite, pour un avenir à la hauteur du football marocain et du rang atteint par le Maroc sur la scène continentale et mondiale.