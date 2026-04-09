Pour la première fois... la FIFA laisse entrevoir sa position sur la crise autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations

La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu ce jeudi une décision qui éclaire sa position sur la crise née de la récente finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal. Les Lions de la Teranga avaient initialement remporté la rencontre 1-0, avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne revienne sur sa décision et n’attribue finalement le titre aux Lions de l’Atlas, considérant les visiteurs battus par forfait.

L’arbitre de la rencontre, le Congolais Jean-Jacques Ndala, a été pointé du doigt pour plusieurs erreurs d’appréciation : il n’a pas sifflé la fin du match alors que la sélection sénégalaise s’était retirée dans les vestiaires, ni distribué le moindre carton jaune à leur retour sur la pelouse.

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Dans une décision clairement punitive, la FIFA a rayé Nadal de la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, marquant ainsi son désaccord avec la manière dont l’officiel congolais a dirigé la finale de la CAN en présence du président de l’instance, Gianni Infantino.

Rappelons que le Sénégal a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision de la commission d’appel de la CAF, et c’est à cette instance qu’il reviendra de trancher définitivement l’affaire.