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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Pour la première fois depuis l’affaire Zidane et sa célèbre tête, l’Espagne écrit une nouvelle page de son histoire en Coupe du monde

Espagne vs Belgique
Espagne
Belgique
Coupe du monde
C. De Ketelaere
Z. Zidane
France vs À déterminer
France
Espagne
Belgique
É.-U.
France

L'équipe d'Espagne a encaissé son premier but lors de la Coupe du monde 2026.

Charles De Ketelaere a inscrit l’égalisation de la Belgique face à l’Espagne (1-1) à la 41^e minute, ce vendredi en quart de finale de la Coupe du monde 2026, signant ainsi un double exploit historique.

De Ketelaere est en effet le premier joueur à battre l’Espagne sans penalty en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis Zinédine Zidane, auteur d’un exploit similaire en huitièmes de finale de l’édition 2006 (victoire 3-1 des Bleus).

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L’attaquant des Diables Rouges porte ainsi son total à trois buts en phase à élimination directe de la Coupe du monde, égalant le record belge détenu jusqu’alors par son coéquipier Romelu Lukaku, selon le site « stats foot ».

Coupe du monde
France crest
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ESP

Fabian Ruiz avait ouvert le score pour l’Espagne à la 30e minute, en reprenant un rebond consécutif à un tir repoussé par le gardien chevronné Thibaut Courtois.


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