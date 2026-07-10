Charles De Ketelaere a inscrit l’égalisation de la Belgique face à l’Espagne (1-1) à la 41^e minute, ce vendredi en quart de finale de la Coupe du monde 2026, signant ainsi un double exploit historique.

De Ketelaere est en effet le premier joueur à battre l’Espagne sans penalty en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis Zinédine Zidane, auteur d’un exploit similaire en huitièmes de finale de l’édition 2006 (victoire 3-1 des Bleus).

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L’attaquant des Diables Rouges porte ainsi son total à trois buts en phase à élimination directe de la Coupe du monde, égalant le record belge détenu jusqu’alors par son coéquipier Romelu Lukaku, selon le site « stats foot ».

Fabian Ruiz avait ouvert le score pour l’Espagne à la 30e minute, en reprenant un rebond consécutif à un tir repoussé par le gardien chevronné Thibaut Courtois.



