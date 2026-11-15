Pour la première fois depuis 11 ans : officiel, Ronaldinho dans l'effectif de son nouveau club

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Plus de dix ans après s'être éloigné des terrains, Ronaldinho s'apprête à faire son retour lors d'un match officiel, une initiative surprenante qui ramène la star brésilienne dans l'ambiance de la compétition malgré ses 46 ans, et qui ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière footballistique.

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Le club italien de Ravenna a dévoilé son onze de départ pour le match face à Forlì en Serie C, prévu ce dimanche soir, avec le nom de Ronaldinho figurant dans la formation titulaire pour sa première apparition compétitive depuis plus de 11 ans.

La star brésilienne, âgée de 46 ans, avait pris sa retraite en 2015, après sa dernière expérience professionnelle avec le club brésilien de Fluminense, avant de faire son retour sur les terrains par la porte de Ravenna, en troisième division italienne.

La participation de Ronaldinho comme titulaire face à Forlì est désormais confirmée. Il portera le maillot numéro 10 et devrait débuter la rencontre sur le côté gauche de l'attaque dans le dispositif tactique en 4-3-3, selon ce qu'a confirmé le site Football Italia.

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Ronaldinho avait rejoint le projet de Ravenna durant l'été, dans le cadre d'un transfert remarqué associant son rôle sportif et son rôle d'investisseur dans l'équipe, avec la promesse de disputer au moins un match compétitif sous le maillot du club. Avant la rencontre, l'entraîneur de Ravenna, Andrea Mandorlini, a indiqué que le joueur brésilien serait titulaire, soulignant que l'équipe s'appuie habituellement sur trois attaquants et que Ronaldinho ferait partie de ce trio.

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Mandorlini a ajouté que la durée de participation du Ballon d'Or 2005 serait déterminée en concertation avec lui pendant le match, signe que ce retour intervient après une longue période d'éloignement des compétitions officielles.

Prochains matchs RAV Serie C 11:30 FOR

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L'onze de départ de Ravenna se compose de : Venturi dans les buts, Donati, Zaro, Esposito et Bani en défense, puis Lonardi, Vinicius et Doukà au milieu, tandis que la ligne offensive est emmenée par Da Pozzo, Rabbi et Ronaldinho.

La rencontre revêt le caractère d'un derby local entre Ravenna et Forlì et s'inscrit dans la quatorzième journée de la Serie C italienne, au milieu d'un vif intérêt pour le retour de l'une des plus grandes stars du football mondial sur les terrains. À travers cette participation, Ronaldinho cherche à inscrire le 300e but de sa carrière, dans un tableau exceptionnel mêlant la nostalgie de son talent classique et une expérience inhabituelle à cet âge avancé.

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