Pour la première fois de son histoire, l’Argentine concède un bilan honteux en finale de la Coupe du monde

L’Argentine n’a jamais réussi à véritablement menacer les buts espagnols durant les 90 minutes de la finale de la Coupe du monde 2026, dimanche soir au stade MetLife de New York.

Le match s’est achevé sur un score nul et vierge à l’issue du temps réglementaire, contraignant les deux formations à disputer deux prolongations pour désigner le champion du monde.

L’Espagne vise un deuxième sacre mondial après 2010.

De son côté, l’Argentine vise un deuxième sacre consécutif et un quatrième titre au total.

Pendant les 90 minutes, l’Argentine est restée totalement inoffensive, dominée par des Espagnols constamment dangereux et repoussée par un Emiliano Martínez décisif.

Selon le site de statistiques Opta, l’Argentine est la première équipe de l’histoire à ne pas avoir tenté le moindre tir cadré durant les 90 minutes d’une finale de Coupe du monde.

Cette statistique illustre la domination espagnole, les joueurs argentins étant totalement absents offensivement.







