Pour la légende tunisienne, la sélection marocaine n’a pas atteint les sommets par simple coup de chance ; elle est bel et bien en course pour le titre suprême de championne du monde

Tarek Diab, légende de la sélection tunisienne, a salué la qualification de la sélection marocaine pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les quarts de finale grâce à une victoire méritée 3-0 face au Canada, et s’apprêtent désormais à défier la France dans un duel prometteur.

Dans une vidéo publiée sur son compte X, Diab a ajouté : « Félicitations aux responsables marocains, au roi, au gouvernement et au peuple, car la sélection marocaine n’est pas arrivée là par hasard, par chance ou par hasard. »

Il a poursuivi : « La qualification du Maroc n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail acharné mené depuis de nombreuses années. »

Il a souligné : « Le Maroc a investi massivement pour bâtir des infrastructures exceptionnelles, avec une planification sportive rigoureuse et l’ouverture de centres de formation et de stades de tout premier plan. »

Il a souligné : « Le Maroc s’est affranchi du contexte arabe et africain pour se projeter sur la scène internationale ; il joue pour remporter la Coupe du monde et affronte les grandes nations telles que la France et l’Argentine. »

Il a conclu : « Lors de cette édition de la Coupe du monde, nous avons vu l’équipe nationale marocaine imposer son style à ses adversaires, comme ce fut le cas contre le Brésil et les Pays-Bas. »