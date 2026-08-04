La star serbe Novak Djokovic a continué de proposer de nouvelles idées pour faire évoluer le tennis et le rendre plus attractif, notamment pour le jeune public, en suggérant des changements radicaux au format des matchs.

Dans des déclarations rapportées par le journal Marca, Djokovic a appelé à modifier le système de comptage des points, de sorte qu'un set se joue jusqu'à 4 jeux au lieu de 6, avec la suppression de l'avantage (Deuce/Advantage), ainsi qu'à limiter la durée des matchs afin qu'elle ne dépasse pas deux heures.

Djokovic a déclaré : « Nous devons changer le système de comptage des points. Les sets ne devraient plus se jouer jusqu'à six jeux, mais jusqu'à quatre. Je supprimerais aussi l'avantage. Et si les matchs des grands tournois continuaient à se jouer au meilleur des cinq sets, ils dureraient environ deux heures seulement. Ce serait mieux pour tout le monde. »

Djokovic est connu pour avoir disputé certains des matchs les plus longs de l'histoire de ce sport, le dernier en date face au Canadien Félix Auger-Aliassime lors du dernier tournoi de Wimbledon, où il s'est imposé sur le score de 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) après un match qui a duré 5 heures et 15 minutes.

Cette confrontation constitue le match le plus long de l'histoire des quarts de finale de Wimbledon, et le cinquième plus long de l'histoire du tournoi.

Ce n'est pas la première proposition de Djokovic pour faire évoluer ce sport, puisqu'il avait déjà évoqué il y a quelques semaines la nécessité d'apporter des changements pour attirer les nouvelles générations.

Il avait alors déclaré : « Comment attirer les nouvelles générations ? Elles regardent peut-être les quatre grands tournois, mais pas plus que cela. Elles ne resteront pas assises quatre ou cinq heures par jour à suivre un match de tennis. Leur capacité de concentration est différente, et nous devons comprendre comment fonctionne le marché aujourd'hui. »

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