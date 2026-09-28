Pour la France : Zidane a refusé une offre historique pour diriger une autre sélection européenne

Un rapport de presse a révélé, ce lundi, la volonté d'une sélection européenne de recruter Zinedine Zidane, avant qu'il ne prenne les rênes de la France.

En juillet dernier, la Fédération française de football a confirmé la nomination de l'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, à la tête des Bleus.

Didier Deschamps, l'entraîneur le plus longtemps resté en poste avec l'équipe de France, a mis fin à une période de 14 ans à la tête de l'équipe après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne.

Zidane, vainqueur de la Coupe du monde 1998 avec la France, n'avait occupé aucun poste d'entraîneur depuis son départ du Real Madrid pour la deuxième fois en 2021, avant de réaliser son rêve d'entraîner les Bleus.

Le site « Foot Mercato » a indiqué ce lundi que Zinedine Zidane aurait pu devenir le premier entraîneur français de la sélection belge.

En effet, après le départ de Domenico Tedesco en janvier 2025, Vincent Mannaert, alors directeur sportif de la Fédération belge de football, avait fait du vainqueur de la Coupe du monde 1998 sa priorité absolue pour prendre en main les Diables rouges.

Mais malgré une offre reçue, Zidane a rapidement fait comprendre qu'un seul poste l'intéressait : celui d'entraîneur de l'équipe de France, un poste qu'il a finalement obtenu quelques mois plus tard.

C'est ainsi que le choix s'est porté sur Rudi Garcia pour diriger la sélection belge lors de la Coupe du monde 2026.

Mais l'intérêt de Mannaert pour Zidane remonte à dix ans, lorsqu'il a eu l'occasion de l'observer lors d'un stage d'entraînement au Club Bruges en février 2015.

À cette époque, le Français, alors entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid, avait supervisé un entraînement de l'équipe des moins de 19 ans du Club Bruges dirigée par Rik De Mil, et avait impressionné tout le monde par sa touche humaine.

Mannaert se souvient avoir été particulièrement impressionné par l'humilité de Zidane, par son attention envers le staff technique et par sa capacité à rassurer rapidement les jeunes joueurs.

Il a déclaré : « Il était évident qu'il vouait un grand respect au travail de Michel Preud'homme et qu'il tenait à apprendre. »

Cette expérience a convaincu le dirigeant belge que Zidane possédait tous les atouts pour devenir un grand entraîneur de sélection nationale à l'avenir.