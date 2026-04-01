Pour la deuxième fois… La Fédération saoudienne de football réagit au départ de Renard

La Fédération saoudienne de football a de nouveau réagi aux informations faisant état du départ du Français Hervé Renard de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale, avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le journal français « L'Équipe » avait révélé que Renard souhaitait quitter son poste d'entraîneur de la sélection saoudienne, suite à une offre de la sélection ghanéenne pour la diriger lors de la Coupe du monde 2026, en remplacement de son ancien entraîneur Otto Addo.

Cependant, le journal saoudien « Al-Riyadiah » a rapporté les déclarations d'une source officielle au sein de la Fédération saoudienne de football, qui a catégoriquement démenti ces informations, affirmant : « Il n'y a rien à signaler à ce sujet ».

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C'est la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football dément les rumeurs concernant le départ de Renard, après l'avoir déjà fait avant le match amical contre la Serbie, mardi, au stade TSC de Belgrade, qui s'est soldé par une défaite 2-1 des « Verts ».

L'entraîneur français a fait l'objet de nombreuses critiques ces derniers temps, après s'être qualifié de justesse pour la Coupe du monde via les barrages asiatiques, puis avoir été éliminé de la Coupe des Nations arabes en demi-finale, avant de s'incliner en matchs amicaux face à l'Égypte et à la Serbie, respectivement.