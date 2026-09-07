Pour la deuxième fois : Al-Hilal échoue à monter sur le trône historique d'Al-Ahli

Le club d'Al-Hilal a subi un énorme choc après s'être incliné face à Neom sur le score de deux buts à zéro, ce lundi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal reste bloqué à 15 points en tête du classement, tandis que Neom porte son total à 12 points, à égalité avec Al-Qadsiah et Al-Nassr à la deuxième place.

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Ce match représentait une nouvelle occasion pour Al-Hilal de se rapprocher du record historique d'Al-Ahli dans le championnat professionnel, mais cette défaite a mis un terme à la série de l'équipe bleue à 47 matchs consécutifs sans défaite.

Al-Hilal avait abordé la rencontre face à Neom avec un bilan vierge de toute défaite lors de ses 47 derniers matchs de championnat professionnel, avec 35 victoires pour 12 nuls, dépassant ainsi sa précédente série qui s'était étendue à 46 matchs consécutifs sans défaite entre mai 2023 et novembre 2024, avec 42 victoires et 4 nuls.

En s'inclinant face à Neom, Al-Hilal a gâché pour la deuxième fois l'occasion de poursuivre sa progression vers le record historique détenu par Al-Ahli, qui possède la plus longue série de matchs sans défaite de l'histoire du championnat professionnel saoudien.

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Al-Ahli détient le record avec 51 matchs consécutifs sans défaite, durant la période comprise entre janvier 2014 et janvier 2016.

Al-Hilal n'était plus qu'à 4 matchs d'égaler ce record historique, après avoir atteint 47 matchs consécutifs sans défaite, mais il a échoué à poursuivre la série après sa chute face à Neom.

Ainsi, la série actuelle d'Al-Hilal devient la deuxième plus longue série sans défaite d'une équipe dans l'histoire du championnat professionnel, derrière le record historique d'Al-Ahli, tandis que le Zaïm a vu s'envoler sa chance d'accéder au trône pour la deuxième fois.