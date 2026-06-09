Alors que le monde entier se donne rendez-vous en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026, tous les regards se tournent naturellement vers les talents de cette génération, les ballons de match high-tech et les tenues flamboyantes des joueurs de champ. Mais cet été, les gardiens de but vont bénéficier d’une véritable mise à niveau.

Adidas a officiellement dévoilé sa nouvelle gamme mondiale de tenues de gardien pour le tournoi, mariant habilement nostalgie des années 90 et technologie de pointe. Si vous vous souvenez des modèles emblématiques et audacieux de la Coupe du monde 1994, vous apprécierez ce que les Trois Bandes ont concocté, même si la marque a légèrement tempéré la fantaisie pour l’adapter à l’ère moderne.

Le nouveau template arbore un motif géométrique ton sur ton qui descend au centre de la poitrine, contrastant avec des blocs de couleur unis et minimalistes aux épaules, aux manches et sur les côtés. Le résultat marie subtilement graphisme rétro et sobriété contemporaine.

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Pour parachever l’ensemble, adidas apposera le logo Trefoil sur les tenues alternatives, établissant un lien direct avec l’héritage lifestyle de la marque, tandis que le logo Performance à trois bandes ornera les versions principales.

Parmi les modèles les plus réussis, on retient celui de l’Argentine, qui puise directement dans les tenues de 1990 et 1993. Réinventé dans une optique contemporaine, le design repose sur une base noire dominée par des motifs triangulaires géométriques, tandis que des dégradés de bleu et de rose dynamisent le bas du maillot et du short.

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Le maillot principal du Mexique, pays coorganisateur, intègre une interprétation abstraite des lettres « MX » pour célébrer la culture mexicaine avec audace. Le maillot extérieur mexicain ose une nouvelle palette tout en préservant une forte identité nationale.

Inspiré par l’esthétique audacieuse de la mode japonaise des années 1990, le maillot domicile marie énergie rétro et symbolique culturelle nippone. Le résultat est une identité visuelle saisissante qui célèbre la créativité intrépide associée au poste de gardien, tout en reflétant le riche héritage du pays à travers un prisme moderne et axé sur la performance.

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Le maillot domicile du gardien allemand opte pour un vert hérité des anciens modèles adidas, tandis que des losanges relient visuellement ce modèle aux tenues domicile et extérieur des joueurs de champ, affirmant ainsi l’identité fédérale sur l’ensemble des terrains.

Boutique : tenues de gardien de but adidas x Coupe du monde 2026

Les tenues sont d’ores et déjà disponibles à l’achat en ligne sur le site officiel d’adidas.







