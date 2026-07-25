Saïf Darwish, joueur du club polonais du Stal Mielec, est proche d'un retour dans le championnat jordanien par la porte d'Al-Hussein Irbid, au cours de l'actuelle période des transferts estivaux.

Darwish, sacré champion de Jordanie avec Al-Hussein Irbid il y a deux saisons, est considéré comme l'un des plus grands talents du football jordanien à l'heure actuelle.

Darwish est devenu le premier joueur jordanien à évoluer professionnellement en Pologne. Le joueur de 23 ans avait rejoint le Stal Mielec l'été dernier lors d'un transfert libre, avant d'être prêté cette saison au Stal Rzeszów, également en première division polonaise.

Kooora a appris que Darwish a reçu des offres de clubs polonais, en plus de deux offres jordaniennes d'Al-Hussein Irbid et d'Al-Faisaly, mais le joueur a préféré retourner dans son ancien club.

Darwish devrait signer son contrat de transfert vers Al-Hussein Irbid dans les prochaines heures, après avoir trouvé un accord sur la formule définitive du contrat.

Le joueur souhaite revenir dans le championnat local dans le but d'attirer l'attention du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale jordanienne, Badou Zaki, en vue de participer à la phase finale de la Coupe d'Asie 2027.

Tadeu Martins, l'agent de Darwish, a déclaré dans des propos accordés à Kooora : « La première saison de Saïf en Europe a été vraiment remarquable. C'est un joueur qui possède une énergie unique sur le terrain, et je suis convaincu qu'il deviendra bientôt l'un des meilleurs joueurs de la région du Moyen-Orient. »

Il a ajouté : « Le propriétaire du Stal Mielec était parvenu à un accord avec l'un des clubs de première division en Pologne, mais après avoir rencontré certains problèmes et quitté son poste, il n'a plus été possible de conclure la transaction. »

Il a poursuivi : « Nous avions également d'autres offres sur la table, il nous fallait donc évaluer soigneusement la meilleure option pour Saïf, en particulier durant une année précédant la Coupe d'Asie. »

Martins a expliqué qu'un retour en Jordanie pourrait être bénéfique pour le joueur, car cela lui donnerait l'occasion d'évoluer aux côtés de possibles internationaux jordaniens et de rester proche de l'environnement de la sélection.

Il a continué : « Je me suis assis avec Saïf et nous avons discuté de ce qui serait le mieux pour son avenir. Bien sûr, en tant qu'agent, je me soucie beaucoup de sa carrière, et il me considère comme un grand frère. Mais la décision finale lui revient toujours. »

Martins a conclu ses propos en déclarant : « Nous avons reçu une offre d'un club jordanien rival, ce qui aurait pu heurter les sentiments des supporters d'Al-Hussein Irbid, mais Darwish a refusé de prendre cette décision par respect pour eux. »