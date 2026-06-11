Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Pour la cinquième fois de sa carrière, Hamdallah se trouve aux portes d’un nouveau club évoluant en Ligue Roshen

A. Hamdallah
Saudi Pro League
Al-Taawoun
Al Shabab
Maroc
Maroc
Arabie saoudite

La star marocaine va-t-elle écrire un nouveau chapitre de l'histoire du football saoudien ?

Selon la presse, l’attaquant marocain Abdelrazak Hamdallah pourrait s’engager prochainement dans le championnat professionnel Roshen, après un passage éclair à Al-Shabab.

Le président d’Al-Shabab, Abdelaziz Al-Malik, avait confirmé son départ suite à un différend avec son coéquipier belge Yannick Carrasco.

À suivre : le comportement rebelle de Cancelo pourrait précipiter l’arrivée d’une star du FC Barcelone à Al-Hilal.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’avant-centre marocain serait sur le point de s’engager pour deux saisons avec Al-Taawoun.

Selon le quotidien, les discussions sont désormais très avancées et pourraient aboutir prochainement à une signature officielle.

L’attaquant, qui a déjà porté les couleurs d’Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab et Al-Hilal, s’apprête ainsi à vivre une cinquième expérience dans l’élite saoudienne avec les « Violets ».


Publicité