Selon la presse, l’attaquant marocain Abdelrazak Hamdallah pourrait s’engager prochainement dans le championnat professionnel Roshen, après un passage éclair à Al-Shabab.

Le président d’Al-Shabab, Abdelaziz Al-Malik, avait confirmé son départ suite à un différend avec son coéquipier belge Yannick Carrasco.

À suivre : le comportement rebelle de Cancelo pourrait précipiter l’arrivée d’une star du FC Barcelone à Al-Hilal.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’avant-centre marocain serait sur le point de s’engager pour deux saisons avec Al-Taawoun.

Selon le quotidien, les discussions sont désormais très avancées et pourraient aboutir prochainement à une signature officielle.

L’attaquant, qui a déjà porté les couleurs d’Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab et Al-Hilal, s’apprête ainsi à vivre une cinquième expérience dans l’élite saoudienne avec les « Violets ».



