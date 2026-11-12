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Muhammad Sharaf Eldeen
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Pour l'Histoire : l'Italie brise la malédiction de 64 ans face à la France

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L'Italie a signé une victoire historique face à la France sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposées jeudi soir au stade San Siro, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations, mettant ainsi un terme à une longue série de résultats négatifs face aux Bleus sur le sol italien.

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L'Italie n'avait plus remporté la moindre victoire face à la France sur ses terres depuis le 5 mai 1962, date à laquelle elle s'était imposée sur le score de 2-1 à Florence.

Lors de cette confrontation historique de 1962, l'équipe de France avait ouvert le score par l'intermédiaire de Jean-Claude Piumi à la 28e minute, avant que l'Italien José Altafini ne réponde par un doublé, aux 47e et 51e minutes, offrant ainsi la victoire aux hôtes.

Depuis cette date, les deux sélections se sont affrontées à plusieurs reprises en Italie sans que la Squadra Azzurra ne parvienne à renouveler cette victoire.

La France s'était imposée, lors de sa dernière visite au stade de San Siro en novembre 2024, sur le score de 3-1, dans le cadre de la Ligue des nations également.

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Une statistique négative pour Upamecano

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Le match de ce jour a été marqué par une statistique négative pour le défenseur français Dayot Upamecano, puisque l'équipe de France a encaissé 3 buts dans une rencontre à laquelle le défenseur a participé dans le temps réglementaire, pour la première fois de sa carrière internationale.

La fois précédente où la France avait encaissé trois buts, avec Upamecano présent sur le terrain au cours d'un même match, remontait à la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine, mais les trois buts étaient alors intervenus sur 120 minutes, le match s'étant prolongé jusqu'aux prolongations, avant d'être tranché aux tirs au but.

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Upamecano était présent lors de la finale du Mondial au Qatar, qui s'était terminée sur un match nul 3-3, avant la défaite de la France aux tirs au but, dans l'une des rencontres les plus spectaculaires de l'histoire de la compétition.

Quant à la confrontation de jeudi, elle a vu la France ouvrir le score tôt par un but de Michael Olise à la dixième minute, profitant d'une erreur du gardien Gianluigi Donnarumma dans sa gestion du ballon, avant que Pio Esposito n'égalise pour l'Italie à la 26e minute.

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En seconde période, Sebastiano Esposito a manqué un penalty à la 60e minute, mais Davide Frattesi a donné l'avantage à l'Italie à la 63e minute, puis Pio Esposito est revenu pour sceller la victoire en inscrivant le troisième but sur penalty à la 75e minute.

Avec ce résultat, l'Italie a porté son total à 10 points, se retrouvant à égalité avec la France en tête du groupe 1, avec un avantage à la différence de buts et aux confrontations directes, tandis que Zinédine Zidane a subi sa première défaite en tant qu'entraîneur des Bleus.

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Le match aller entre les deux sélections s'était terminé sur un match nul (1-1), après que Olise eut donné l'avantage à la France sur un superbe but de coup franc, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise pour l'Italie.

Avec sa victoire de ce jour, l'Italie abordera le match face à la Belgique lors de la dernière journée de la phase de groupes, à l'extérieur, avec davantage de sérénité, puisqu'elle n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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