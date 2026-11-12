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L'Italie a signé une victoire historique face à la France sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposées jeudi soir au stade San Siro, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations, mettant ainsi un terme à une longue série de résultats négatifs face aux Bleus sur le sol italien.

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L'Italie n'avait plus remporté la moindre victoire face à la France sur ses terres depuis le 5 mai 1962, date à laquelle elle s'était imposée sur le score de 2-1 à Florence.

Lors de cette confrontation historique de 1962, l'équipe de France avait ouvert le score par l'intermédiaire de Jean-Claude Piumi à la 28e minute, avant que l'Italien José Altafini ne réponde par un doublé, aux 47e et 51e minutes, offrant ainsi la victoire aux hôtes.

Depuis cette date, les deux sélections se sont affrontées à plusieurs reprises en Italie sans que la Squadra Azzurra ne parvienne à renouveler cette victoire.

La France s'était imposée, lors de sa dernière visite au stade de San Siro en novembre 2024, sur le score de 3-1, dans le cadre de la Ligue des nations également.

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Une statistique négative pour Upamecano

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Le match de ce jour a été marqué par une statistique négative pour le défenseur français Dayot Upamecano, puisque l'équipe de France a encaissé 3 buts dans une rencontre à laquelle le défenseur a participé dans le temps réglementaire, pour la première fois de sa carrière internationale.

La fois précédente où la France avait encaissé trois buts, avec Upamecano présent sur le terrain au cours d'un même match, remontait à la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine, mais les trois buts étaient alors intervenus sur 120 minutes, le match s'étant prolongé jusqu'aux prolongations, avant d'être tranché aux tirs au but.

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Upamecano était présent lors de la finale du Mondial au Qatar, qui s'était terminée sur un match nul 3-3, avant la défaite de la France aux tirs au but, dans l'une des rencontres les plus spectaculaires de l'histoire de la compétition.

Quant à la confrontation de jeudi, elle a vu la France ouvrir le score tôt par un but de Michael Olise à la dixième minute, profitant d'une erreur du gardien Gianluigi Donnarumma dans sa gestion du ballon, avant que Pio Esposito n'égalise pour l'Italie à la 26e minute.

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En seconde période, Sebastiano Esposito a manqué un penalty à la 60e minute, mais Davide Frattesi a donné l'avantage à l'Italie à la 63e minute, puis Pio Esposito est revenu pour sceller la victoire en inscrivant le troisième but sur penalty à la 75e minute.

Avec ce résultat, l'Italie a porté son total à 10 points, se retrouvant à égalité avec la France en tête du groupe 1, avec un avantage à la différence de buts et aux confrontations directes, tandis que Zinédine Zidane a subi sa première défaite en tant qu'entraîneur des Bleus.

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Le match aller entre les deux sélections s'était terminé sur un match nul (1-1), après que Olise eut donné l'avantage à la France sur un superbe but de coup franc, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise pour l'Italie.

Avec sa victoire de ce jour, l'Italie abordera le match face à la Belgique lors de la dernière journée de la phase de groupes, à l'extérieur, avec davantage de sérénité, puisqu'elle n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations.