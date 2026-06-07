Pour l’entraîneur de Feyenoord, Robin van Persie, le « tournant de sa vie » s’est produit en dehors du terrain

Dans une longue interview accordée à Helden Magazine, Robin van Persie évoque un moment clé de sa vie. L’entraîneur du Feyenoord ne retient pas un temps fort de sa carrière de joueur, mais la naissance de son fils Shaqueel en novembre 2006.

À l’époque, l’attaquant de 23 ans portait le maillot d’Arsenal et vivait à Londres avec son épouse Bouchra. « La naissance de Shaqueel a été un tournant dans ma vie », confie l’ancien avant-centre, qui rejoindra plus tard Manchester United.

L’entraîneur du Feyenoord affirme que la paternité a fait de lui « une personne meilleure et plus agréable ». « J’ai trouvé plus de sérénité et un meilleur équilibre. Avant cela, j’étais très agité. Je voulais tout : percer à Arsenal, devenir un pilier de l’équipe nationale. »

« Devenir père m’a apporté une paix intérieure qui a amélioré mes entraînements et mes performances. Ce moment exceptionnel a donc profité à ma carrière », explique l’ancien international néerlandais, passé par Manchester United, puis par Fenerbaçhe avant de conclure sa carrière à Feyenoord.

Un père investi et exigeant, comme le souligne Shaqueel dans l’interview : « Robin est un père super, très sportif et toujours partant pour jouer. Mais il ne me laissait jamais gagner : je devais le mériter. »

L’entraîneur du Feyenoord se souvient de longues parties avec son fils. « Ma femme Bouchra m’a dit un jour : “Laisse Shaqueel gagner pour une fois, ça lui fera plaisir de connaître ce sentiment, non ?” C’est peut-être vrai, ai-je répondu, mais il doit le mériter. Il doit passer par là. »

Le jeune attaquant du Feyenoord (19 ans) a fini par prendre l’avantage. Grâce à ces innombrables parties, Shaqueel est devenu « un footballeur de mieux en mieux ». « Une bonne technique est devenue la norme. Pour beaucoup de joueurs, il n’est pas normal de bien contrôler ou de bien placer la tête neuf fois sur dix, mais c’est le cas pour Shaqueel. Il en récolte aujourd’hui les fruits. »