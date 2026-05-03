Kenneth Perez en est convaincu : Couhaib Driouech ne deviendra jamais titulaire au PSV. Dans l’émission « Dit Was Het Weekend »sur ESPN, l’analyste n’a pas de mots assez durs pour l’ailier gauche du PSV, qui a gâché une occasion en or dès le début du match contre l’Ajax.

Dès la 7e minute, l’ailier gauche se présentait en effet seul face au but, après un centre de Guus Til tombé directement dans ses pieds. Malgré un cadre grand ouvert, il a poussé le ballon droit dans les bras du gardien ajacide Maarten Paes.

« Pourquoi n’a-t-il pas contrôlé ce ballon ? », s’interroge Perez à voix haute. « C’est un manque de réactivité. C’est quelqu’un qui réfléchit lentement », assène-t-il.

« Un joueur qui réfléchit vite aurait senti : “OK, je n’ai pas besoin de précipiter ma réaction” », poursuit le Danois. « Le ballon arrive légèrement derrière lui, mais si tu es un penseur rapide, tu vois que Gaaei glisse et tu te dis : “J’ai tout le temps” », analyse l’ancien joueur d’Ajax et du PSV.

Son verdict est sans appel : « Il a été très médiocre dans ce match. Il ne sera jamais titulaire au PSV », assène-t-il.

Recruté à l’Excelsior l’été dernier pour environ 3,5 millions d’euros, l’ancien espoir du sc Heerenveen s’était révélé à Kralingen, où il a disputé 101 matchs sous les couleurs rotterdamoises.

Au PSV, l’ailier se contente principalement de bouts de match : 38 rencontres cette saison, dont 29 en tant que remplaçant, pour un total d’un peu moins de 1 300 minutes de jeu.