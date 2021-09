Le Real Madrid va aussi regretter Messi, selon Jorge Valdano

L'ancien président du Real Madrid estime que la rivalité historique avec le Barça va prendre un coup suite au départ de la Pulga vers le PSG.

Lionel Messi ayant quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, voilà qui pourrait laisser le champ libre aux clubs madrilènes en Liga. Le Real Madrid aurait même pu se renforcer considérablement cet été en faisant venir Kylian Mbappé, mais la Maison Blanche s'est heurtée au refus catégorique du club français.



Ancien président du Real Madrid, Jorge Valdano est revenu dans les colonnes d'El Pais sur cet été mouvementé, estimant que le départ surprise de Lionel Messi du Barça nuit directement à la rivalité historique entre les deux clubs. "Ça donne l’impression que le Barça n'avait pas un centime à donner à Messi. Une illusion a été entretenue et, parce que tout a été si précipité, ça a donné le sentiment qu'il a été expulsé", a d'abord analysé l'Espagnol, regrettant amèrement cette fin de parcours jugée inexplicable.

"Son départ fait même mal au Real Madrid"

"Dans un jeu où l'identité est si importante, expulser une légende est quelque chose de non seulement douloureux, mais presque inexplicable. Son départ fait même mal au Real Madrid car on se mesure aussi à ses rivaux. Messi restera désormais un génie du football, qui n'appartiendra plus seulement au Barça. C’est assez misérable comme consolation", a-t-il ajouté. Jorge Valdano s'est aussi exprimé sur le dossier menant à Kylian Mbappé, dans lequel le Real Madrid conserve toutes ses chances.

"Il lui reste une saison. Il sera libre, cela dépendra exclusivement de lui, et non plus du club, et j’imagine que si le Real Madrid lui envoie un mail, ils vont au moins répondre", a-t-il confié. Pour rappel, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain arrive bientôt en fin de contrat au PSG, et sera libre de décider de son avenir s'il se refuse toujours à prolonger. Néanmoins, Paris va tout faire pour lui faire signer un nouveau contrat et s'éviter un scénario catastrophe... Un feuilleton loin d'être terminé.