Pour Ferdinand, Pogba ne pouvait pas s'exprimer sous Mourinho

Pour Rio Ferdinand, Paul Pogba ne pouvait pas s'exprimer sous Mourinho à cause d'un environnement "toxique".

Rio Ferdinand, l’ancien défenseur emblématique de Manchester United et accessoirement ancien coéquipier d'Ole Gunnar Solskjaer chez les Red Devils, est très heureux de l'arrivée du tacticien novégien à Old Trafford. Une arrivée qui pour lui a libéré les joueurs mancuniens, et notamment un certain Paul Pogba :

"Un joueur comme Pogba a besoin d’un environnement positif pour donner son maximum, pour être au top. Sous Mourinho, l’atmosphère était tellement toxique, le malaise tellement profond entre lui et Mourinho mais aussi entre Mourinho et le reste du vestiaire que c’était très compliqué pour Pogba de s’exprimer. Avec Solskjaer, toute l’équipe a retrouvé le plaisir de jouer. Et Paul est libéré. Et quand il est libéré et qu’en plus il a, sur un plan tactique, un rôle assez libre sur le terrain, c’est là qu’il est le meilleur", explique Ferdinand dans les médias anglais.