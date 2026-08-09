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Pour évoluer aux côtés du joueur sénégalais : une star de l'Algérie courtisée en Liga

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H. Boudaoui
P. Gueye
Algérie
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Villarreal
Espagne
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Le club espagnol de Villarreal s'est activé pour renforcer ses rangs avec une belle recrue algérienne, lors de la période des transferts estivaux en cours.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que l'Algérien Hicham Boudaoui, la star de Nice, figure sur la liste des cibles du club espagnol.

Boudaoui, âgé de 26 ans, a rejoint Nice en 2019 et a disputé 207 matches sous ses couleurs, marquant 14 buts.

Le contrat de Boudaoui, qui a disputé 37 matches internationaux avec la sélection algérienne, avec Nice prend fin à l'été 2027.

Foot Mercato a précisé que Villarreal s'est activé ces derniers jours pour se renseigner sur la situation de Boudaoui et savoir s'il était possible de le recruter cet été.

Villarreal estime que Hicham Boudaoui possède des caractéristiques qui conviennent à l'équipe, afin de former un duo de choix avec le Sénégalais Pape Gueye, dans l'axe du milieu de terrain.

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