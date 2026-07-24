La Ligue saoudienne de football professionnel a dévoilé la méthode sur laquelle elle s'est appuyée pour élaborer le calendrier des matchs de la Roshn Saudi League pour la saison 2026-2027, et ce avant l'annonce officielle du calendrier, une démarche visant à clarifier les bases de la répartition des rencontres, notamment dans le contexte de la saison la plus chargée de l'histoire de la compétition.

La Roshn Saudi League débute le 13 août 2026 et se poursuit jusqu'au 29 mai 2027, mais la Ligue s'est retrouvée face à un défi exceptionnel, en raison de la participation de 8 clubs saoudiens à 4 compétitions à l'étranger, en plus des trêves internationales et des participations de la sélection saoudienne, sans oublier l'organisation par le Royaume de la Coupe d'Asie 2027, ce qui a considérablement réduit le nombre de jours disponibles pour programmer les matchs du championnat.

La Ligue a précisé que les trêves internationales et les participations de la sélection occupent environ 80 jours du calendrier, tandis que la Coupe d'Asie nécessite plus de 44 jours, sans compter les périodes de mise à disposition des stades, auxquels s'ajoutent 59 jours consacrés aux compétitions nationales et continentales, ainsi que 43 jours de repos entre les matchs, ne lui laissant qu'environ 102 jours pour programmer 306 matchs répartis sur 34 journées.





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La Ligue a adopté un ensemble de critères pour garantir l'équité entre tous les clubs, dont les plus notables sont qu'aucune équipe ne dispute plus de deux matchs consécutifs à domicile ou à l'extérieur, et que chaque club joue un match à domicile et un autre à l'extérieur lors des deux premières et des deux dernières journées, tout en garantissant que la période de repos entre deux matchs consécutifs pour toute équipe ne soit pas inférieure à deux jours, quelle que soit la compétition à laquelle elle participe.

La Ligue a également veillé à associer les clubs au processus d'élaboration du calendrier, en organisant un atelier de travail avec l'ensemble des représentants des clubs pour expliquer la méthode de programmation et le calendrier, et en leur donnant l'occasion de présenter leurs demandes et leurs remarques concernant l'ordre des matchs et leurs dates avant l'adoption du calendrier définitif.

Afin d'atteindre le plus grand équilibre possible, les clubs de la Roshn Saudi League ont été classés en 4 niveaux sur la base des résultats des trois dernières saisons, avec une pondération plus importante accordée à la saison passée, dans le but d'éviter qu'une équipe n'affronte les clubs du premier niveau lors de deux journées consécutives, ce qui contribue à répartir les grandes affiches de manière plus équitable tout au long de la saison.

La Ligue a affirmé que l'état de préparation des stades et leur disponibilité ont figuré parmi les facteurs les plus déterminants dans l'élaboration du calendrier, aux côtés des participations à l'étranger et des obligations internationales, soulignant que tous ces éléments ont été étudiés de manière intégrée pour garantir la régularité de la compétition et assurer l'équité sportive, le calendrier complet de la Roshn Saudi League devant être annoncé au cours de la prochaine étape.