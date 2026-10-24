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Ezri Konsa a envoyé un signal fort quant aux ambitions d’Arsenal dans la course au titre, affirmant que seule une succession de victoires pouvait mener au sacre, alors que le club londonien est revenu à hauteur de Manchester City. Le défenseur a vécu un après-midi marquant à l’Emirates Stadium en inscrivant son premier but pour le club lors d’une victoire nette 2-0 contre Everton, profitant de la défaite 2-1 de Manchester City sur le terrain d’Aston Villa.

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Konsa ouvre son compteur avec Arsenal sur coup de pied arrêté

Le défenseur d’Arsenal Ezri Konsa, arrivé d’Aston Villa cet été, n’a pas caché sa joie après avoir inscrit son premier but pour le club lors d’une victoire décisive en Premier League contre Everton. Le score a été ouvert dès la septième minute : la pression initiale des joueurs à domicile leur a valu trois corners consécutifs, et Konsa a poussé le ballon au fond des filets au second poteau pour inscrire le premier but d’Arsenal sur coup de pied arrêté cette saison.

Interrogé par PLP après le coup de sifflet final, Konsa est revenu sur l’importance de ce moment et sur le travail collectif derrière cette combinaison. « C’est une sensation formidable, ça l’est toujours, a-t-il déclaré. Un match sans encaisser de but, un but, mon premier pour le club : c’est donc une journée fantastique dans l’ensemble. » Le défenseur a révélé que le staff technique le poussait amicalement à enfin trouver le chemin des filets. « J’attendais de marquer mon premier but depuis un moment. J’ai parlé avec l’entraîneur chargé des coups de pied arrêtés avant le match et il m’a dit qu’il attendait lui aussi mon but. Il était donc tout à fait normal que je marque aujourd’hui. »

Faire de l’Emirates Stadium une forteresse

Cette réalisation était aussi le premier but d’Arsenal sur coup de pied arrêté dans sa campagne nationale. Elle mettait fin à une série de 13 matches sans marquer sur une phase arrêtée, toutes compétitions confondues et hors penalties, depuis la rencontre contre Crystal Palace en mai dernier. Konsa a expliqué que les joueurs sentaient ce but arriver après leur match européen en milieu de semaine. « Oui, sans aucun doute, après le match contre le Bayern, où nous nous sommes créé quelques occasions sur coups de pied arrêtés, a-t-il expliqué. Nous sentions, en tant que joueurs, que ça allait venir, et c’est arrivé aujourd’hui. » Cette efficacité retrouvée sur corner ajoute une autre corde à l’arc d’une équipe d’Arsenal de plus en plus difficile à contenir.

« Je viens dans ce stade depuis de nombreuses saisons, je sais à quel point il est difficile de jouer contre nous. Cela ne me surprend pas », a déclaré Konsa, interrogé sur l’excellente forme du club à domicile. Il s’est empressé de souligner que ce niveau de performance correspond aux attentes envers les champions en titre. « Nous sommes champions et, pour être champions, il faut gagner régulièrement. Ici, nous sommes chez nous et nous voulons y remporter le plus de matches possible. » Cette mentalité a permis à Arsenal de faire de son stade une véritable forteresse cette saison.

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Gabriel fête un cap avec un but

La défense d’Arsenal avait doublement de quoi célébrer : Gabriel Magalhaes a lui aussi marqué, à l’occasion de son 200e match de Premier League. Le solide Brésilien a doublé l’avance d’Arsenal à la 68e minute en s’élevant plus haut que tout le monde pour reprendre un centre précis de Ben White. La complémentarité entre les deux défenseurs centraux est l’une des clés du succès d’Arsenal cette saison, et Konsa n’a pas tari d’éloges sur l’apport de son partenaire, sur le terrain comme en dehors, depuis qu’ils jouent ensemble dans la capitale.

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« Je suis très content pour lui. C’est un très, très grand joueur. Et une personne formidable. Je suis très heureux pour lui », a déclaré Konsa au sujet de cette journée marquante pour Gabriel. « Il m’a facilité la vie depuis mon arrivée au club et c’est un plaisir de jouer à ses côtés. »

Arsenal profite du faux pas de Manchester City

Le résultat a pris encore plus d’importance au vu des événements survenus ailleurs : Manchester City a subi un revers lors de son déplacement à Aston Villa. Grâce à sa victoire, Arsenal a rejoint l’équipe d’Enzo Maresca en tête du classement de Premier League, avec 21 points.

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Arsenal va maintenant se tourner vers la coupe nationale, avec un déplacement sur le terrain de Fleetwood Town mardi, au quatrième tour de la League Cup. Le club retrouvera ensuite la Premier League dimanche pour un grand choc à l’extérieur contre Liverpool.