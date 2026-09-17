Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a pris sa première décision après la crise du « maillot de Ceuta », dans laquelle ont été impliqués trois joueurs de l'équipe : Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté.

Une grande polémique a éclaté au stade Martínez Valero, où Vinicius, Mbappé et Konaté ont dissimulé le message de soutien à Ceuta figurant sur leurs maillots, qu'ils avaient portés avant le match entre Elche et le Real Madrid.

Les trois joueurs ont retiré leurs maillots durant l'échauffement d'avant-match, un incident qui a suscité de larges critiques et ouvert un débat qui a eu un impact considérable sur l'opinion publique.

Au Real Madrid, une vive inquiétude a régné quant à l'interprétation des événements et à l'apparition de doutes sur la position du club à l'égard de Ceuta. Le club a soutenu l'initiative et a par la suite défendu le droit de ses joueurs à prendre une décision individuelle à ce sujet.

Le journal « Marca » a rapporté, citant son homologue « OK diario », que Florentino Pérez se rendra à Ceuta demain vendredi lors d'une visite à caractère institutionnel marqué.

Il sera accompagné d'Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles, et de José Martínez Pirri, président d'honneur du Real Madrid et originaire de Ceuta.

Au cours de sa visite, le président du Real Madrid entend rencontrer Juan Jesús Vivas, le maire de Ceuta, lors d'une réunion à travers laquelle le club espère exprimer son soutien et sa solidarité avec la ville.

La présence de Florentino Pérez vendredi, aux côtés de Pirri, l'une des légendes du Real Madrid et l'une des figures les plus étroitement liées à sa terre natale, contribuera à manifester le soutien institutionnel du Real Madrid à la ville.

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