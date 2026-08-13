Jules Koundé semble avoir tranché quant à son avenir avec le Barça, malgré l'intérêt croissant que suscitent ses services auprès de plusieurs grands clubs européens durant le mercato estival en cours.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le défenseur français n'a pas l'intention, pour l'heure, de quitter le club catalan et tient à poursuivre sa carrière sous le maillot du Barça, après avoir prolongé son contrat il y a un an jusqu'à l'été 2030, une démarche qui a reflété sa volonté manifeste de continuer dans le projet de l'entraîneur Hansi Flick.

La direction du Barça connaît bien la position de Koundé et ne s'attend donc pas à son départ durant le mercato actuel, d'autant que le joueur a exprimé à plus d'une reprise son attachement à rester, la même position que son agent a transmise aux dirigeants du club.

Un intérêt européen sans offres officielles

Koundé, âgé de 27 ans, suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs, son nom figurant sur les listes du Bayern Munich, d'Arsenal, du Paris Saint-Germain et de Tottenham, mais aucune de ces démarches ne s'est pour l'instant transformée en offre officielle.

Des rapports anglais avaient évoqué la disposition de Tottenham à présenter une offre pouvant atteindre 65 millions d'euros afin d'obtenir les services du défenseur français, mais ce montant ne s'est pas encore concrétisé par une démarche officielle.

Au Barça, la direction sportive ne semble pas trop préoccupée par l'avenir de Koundé, tant qu'aucune offre exceptionnelle susceptible de contraindre le club à reconsidérer sa position ne parvient, d'autant que la réponse du joueur a été claire chaque fois qu'il a été interrogé sur la possibilité d'un départ : il ne veut pas quitter le Barça.

Néanmoins, le directeur sportif Deco et l'entraîneur Flick savent que le marché des transferts pourrait connaître des développements surprenants dans les jours à venir, et le club ne ferme donc pas totalement la porte à quelque scénario que ce soit, même si la position de Koundé paraît tranchée jusqu'à présent.

Koundé, un élément clé dans les plans de Flick

L'attachement de Koundé au Barça ne se limite pas à son désir personnel de rester, car le défenseur français est devenu l'un des éléments essentiels de l'effectif de Flick et jouit d'une grande confiance de la part du staff technique.

Depuis son arrivée au Barça en provenance de Séville en 2022, Koundé a disputé 188 matchs sous le maillot du club catalan, devenant l'un des joueurs français les plus utilisés de l'histoire du club.

Il ne lui reste plus que 5 matchs pour égaler le total de son compatriote Éric Abidal, qui occupe la première place des joueurs français les plus utilisés avec le Barça, avec 193 matchs.

Sur le point d'entrer dans l'histoire du Barça

Koundé a de grandes chances d'inscrire son nom au registre de l'histoire du Barça au cours de la période à venir, après avoir déjà dépassé plusieurs stars françaises qui ont porté le maillot catalan.

Le défenseur français a en effet dépassé le nombre de matchs d'Ousmane Dembélé, qui a disputé 185 rencontres avec le Barça, tout en devançant également Clément Lenglet, auteur de 160 matchs, et Samuel Umtiti, qui a pris part à 134 matchs.

Par conséquent, le maintien de Koundé au Barça ne sera pas un simple refus des offres des clubs européens, mais pourrait lui offrir en peu de temps l'occasion de devenir seul en tête des joueurs français les plus utilisés de l'histoire du club, ajoutant ainsi un nouvel exploit à son parcours avec le club catalan.