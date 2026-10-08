Une vague de colère s'est emparée des supporters saoudiens au cours des dernières heures, quelques heures seulement après le sacre en Coupe du Golfe Arabique, dans sa vingt-septième édition, « Khaleeji 27 ».

La sélection saoudienne a été sacrée championne de la Coupe du Golfe Arabique avant-hier, mardi, après sa victoire face à son homologue émiratie sur le score de deux buts à zéro, lors de la finale de la compétition, disputée au stade Al-Inma à Djeddah.

Environ 24 heures après le sacre, des rapports de presse ont indiqué que la Fédération saoudienne de football s'était mise d'accord avec l'entraîneur espagnol Roberto Martinez pour diriger l'Arabie saoudite lors de la Coupe d'Asie des Nations 2027.

Ces rapports ont suscité une grande colère parmi les supporters saoudiens, en raison de leur souhait de voir l'entraîneur grec Georgios Donis se maintenir à son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite, après son succès lors du Khaleeji 27.

Les supporters ont également exprimé leur colère face à l'évocation du nom de Roberto Martinez, malgré son échec dans toutes ses expériences, selon leurs dires, notamment lors de son dernier passage avec la sélection du Portugal menée par Cristiano Ronaldo.

Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj, présentateur de l'émission « Rotana Sport avec Waleed » sur la chaîne « Rotana Khalijia », a été le premier à exprimer son opposition à cette idée, affirmant que Donis était l'entraîneur qui convenait à l'Arabie saoudite à l'heure actuelle.

Al-Farraj a écrit dans un tweet sur son compte personnel du site « X » : « Donis a réussi parce qu'il est l'entraîneur qui convient aux capacités des joueurs. »

Et d'ajouter : « Toute tentative de revenir à la vieille obsession de l'entraîneur de renommée mondiale pour la sélection saoudienne et de procéder à un changement au niveau de la direction technique à trois mois de la Coupe d'Asie serait le signe que le succès de la Coupe du Golfe n'était qu'un hasard. »

Et de conclure : « Épargnez-nous ces inventions, continuez comme vous êtes. »

Quant à Nasser Al-Jedai, il a écrit : « Donis en tant qu'entraîneur n'a pas la notoriété de (Roberto) Mancini, ni les capacités de (Pep) Guardiola, ni la ruse de (Jürgen) Klopp ; mais il est désormais, au moins, le plus apte de tous à diriger la sélection saoudienne lors de la prochaine étape. »

Et de nuancer : « Alors que dire de son remplacement par quelqu'un de bien moins talentueux que ceux-là ? Parler de son changement, si cela se confirme, signifie que nous n'avons pas tiré de leçons du passé, et que le responsable cherche toujours l'entraîneur (le plus célèbre) et (le plus clinquant), et non l'entraîneur (le plus adapté). »

De son côté, Ahmed Al-Chaikhi a écrit : « Du tâtonnement, du tâtonnement, du tâtonnement, il reste trois mois avant la Coupe d'Asie, et la nouvelle du limogeage de Donis nous a beaucoup démoralisés, alors que dire si le limogeage se concrétisait. »

Et de poursuivre : « Un entraîneur qui connaît les joueurs par cœur, et le remplaçant serait Martinez. Cette démarche, si elle se produit, me rappelle le limogeage de Calderón lorsque nous nous étions qualifiés pour le Mondial 2006 sans défaite. »

Un autre supporter saoudien, prénommé Mohammed, a écrit : « 23 ans d'échec, et des millions pour des entraîneurs de renommée mondiale, 90 et 50 millions d'euros, et le résultat est nul, avec des moqueries et des railleries à l'égard de nos joueurs et de notre niveau. »

Et de nuancer : « Donis est arrivé et a remporté le titre avec les moyens du bord, il a battu la meilleure sélection et a raflé ses récompenses, sans défaite, et sans encaisser le moindre but. »

Et de conclure : « Et malgré cela, vous vous êtes mis d'accord avec un entraîneur de renommée mondiale qui a échoué avec des sélections pleines de stars. »