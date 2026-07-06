Pour déstabiliser les Pharaons, l’Argentine opte pour un changement majeur dans son attaque face à l’Égypte

Selon les dernières informations, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni devrait opérer un changement majeur dans son onze de départ pour le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Égypte : l’attaquant Julián Álvarez pourrait ainsi suppléer Lautaro Martínez dès le coup d’envoi.

Selon le journal argentin Olé, plusieurs indices au sein du camp albiceleste laissent présager la titularisation d’Alvarez face à l’Égypte. L’attaquant a su tirer parti des minutes qui lui ont été accordées pendant le tournoi et a livré une performance remarquable lors du dernier match contre le Cap-Vert, se rapprochant ainsi de la reconquête de sa place dans le onze de départ.

Selon le quotidien, son principal atout réside dans sa capacité à presser haut, une qualité que Scaloni juge décisive face à l’Égypte.

Bien que Lautaro Martínez ait été titulaire lors des quatre derniers matchs, qu’il ait marqué un but contre la Jordanie et créé une occasion franche pour Lionel Messi face au Cap-Vert, les statistiques penchent en faveur d’Alvarez, surnommé « l’Araignée », en matière d’intensité de pressing sur les minutes jouées.

Selon le rapport, Lautaro a réalisé 76 actions de pressing en 335 minutes, tandis qu’Alvarez en a comptabilisé 40 en seulement 126 minutes, soit une moyenne de 28,6 actions toutes les 90 minutes, contre 20,4 pour son coéquipier.

Ces chiffres traduisent une différence de style : Lautaro brille par sa régularité, tandis qu’Alvarez impose son intensité et son pressing haut, une arme que Scaloni pourrait utiliser pour mettre sous pression la défense égyptienne d’entrée de jeu.

Le rapport précise qu’Alvarez a retrouvé son niveau physique optimal après sa blessure à la cheville, contractée sous les couleurs de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, qui avait perturbé sa préparation avant le Mondial.

Même s’il est resté muet face au Cap-Vert, le staff a été convaincu par son niveau, son impact physique, son pressing constant et sa capacité à créer des espaces pour ses partenaires.

Selon le quotidien, Scaloni privilégie avant tout l’équilibre collectif, en limitant la charge physique de Messi pour préserver son énergie dans le tiers offensif et dans les moments clés.

Selon le quotidien, la présence d’Alvarez compense ce manque de puissance par un mouvement perpétuel et une capacité à harceler défenseurs et gardiens, offrant ainsi à l’Albiceleste un équilibre précieux.

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