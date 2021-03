Pour Deschamps, "le trio Griezmann-Mbappé-Giroud a permis aux Bleus d’être champions du monde"

A la veille du match qualificatif pour le Mondial 2022 contre l’Ukraine, Deschamps a rappelé l’importance de son trio offensif.

Ça y est, l’équipe de France est lancée dans son sprint final à l’image des différents championnats européens. A la différence de la Ligue 1 ou de la Premier League, l’heure n’est pas vraiment au dénouement pour les Bleus. Non, ce rassemblement de mars est censé lancer les coéquipiers d’Hugo Lloris vers le Final Four de la Ligue des Nations mais surtout l’Euro 2020, décalé d’un an à cause du Covid-19.

Un sacré programme pour la sélection championne du monde qui doit parfaitement lancé ses éliminatoires du Mondial 2022 contre l’Ukraine, mercredi au Stade de France.

Pour ce rassemblement, Didier Deschamps a convoqué 26 joueurs alors que la liste finale pour l’Euro se rapproche dangereusement. Avec tous ses cadres à disposition, le sélectionneur se félicite d’avoir le choix.

Un choix de riche dans tous les compartiments du jeu même si Deschamps nous a habitués à s’appuyer sur ce qu’il connait. Contre l’Ukraine, l’ancien coach de Marseille devrait s’appuyer sur son équipe-type avec le trio Griezmann, Giroud et Mbappé aux avant-postes.

"Je ne vais pas les dissocier du reste de l'équipe. Mais quand on regarde le nombre de buts et de passes décisives que représentent les trois, c'est ce qui a permis à l'équipe de France d'être championne du monde, a déclaré Deschamps en conférence de presse. (...) Ils se connaissent, il y a des automatismes. Le vécu et l'expérience, c'est quelque chose d'important. À eux de maintenir ce niveau de performance."

Quand Giroud a retrouvé des couleurs à Chelsea que ce soit avec Lampard ou Tuchel, Griezmann essaye tant bien que mal de rester à flot au Barça. Pour Mbappé, le constat est tout autre. L’attaquant du PSG est meilleur buteur de Ligue 1 et a frappé un grand coup contre le FC Barcelone, en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Sur son côté gauche, il a fait mal avec ses accélérations et ce n’est pas Mattia De Sciglio, tourné en bourrique dimanche dans le choc contre l’OL, qui dira le contraire. Interrogé sur le position de l’ancien Monégasque, Deschamps laisse toutes les portes ouvertes avec les Bleus.

"C'est difficile de répondre. Kylian a la capacité de jouer à tous les postes offensifs. Dans son club, aujourd'hui il est surtout utilisé dans une position à gauche, même s'il a pas mal de libertés. Parfois il joue dans l'axe, où il est aussi performant. À droite, il joue moins. J'en discute avec lui pour faire en sorte d'avoir son ressenti. Quand il est sur un côté, surtout à gauche, il a tendance à rentrer. Dans l'axe, il a tendance à aller sur son côté de prédilection, à gauche. C'est pas tant le positionnement de Kylian, mais plus la complémentarité offensive, avec plus ou moins de tâches défensives."