Pour des raisons familiales : nouveau communiqué de la Fédération jordanienne au sujet de Badou Zaki

La Fédération jordanienne de football s'apprête à présenter le Marocain Badou Zaki comme nouvel entraîneur de l'équipe première de la Jordanie, lors d'une conférence de presse qui se tiendra jeudi prochain au siège de la fédération, marquant le début officiel de sa mission avec la Jordanie.

Selon la Fédération jordanienne, la conférence débutera à midi en présence des représentants des médias accrédités, où Zaki sera présenté officiellement, avec un aperçu des contours de la prochaine étape et des plans de la sélection pour les échéances qui l'attendent.

La Fédération jordanienne avait annoncé l'engagement de Zaki à la tête de la sélection pour une durée d'un an, avec possibilité de prolongation du contrat par accord des deux parties, dans le cadre de la préparation des prochaines échéances, à commencer par la phase finale de la Coupe d'Asie 2027 prévue en Arabie saoudite.

La présentation de l'entraîneur marocain avait été reportée précédemment en raison de circonstances familiales imprévues qui l'avaient empêché d'arriver en Jordanie à la date fixée, avant que la fédération ne fixe une nouvelle date pour la tenue de la conférence et l'annonce officielle du lancement de la mission de Zaki avec l'équipe jordanienne.